Animali Narranti: Ascanio Celestini porta la “Radio clandestina” al Mumu

Pisa, 26 giugno 2025 – Ascanio Celestini domenica 29 giugno sbarca allo Spazio Mumu con 'Radio clandestina', lo spettacolo teatrale che racconta sotto una nuova luce i giorni che precedono e seguono l'eccidio nazista delle Fosse Ardeatine. A partire dal testo di Alessandro Portelli “L’ordine è già stato eseguito”, viene ricostruita la storia della vicenda, dall'attentato partigiano di via Rasella alla rappresaglia che provocò 335 morti. Un episodio la cui memoria fu distorta per decenni e che ora viene narrato attraverso le famiglie e i personaggi che attraversano le strade di una Roma provata dal ventennio e dalla guerra. Ascanio Celestini, attore, regista e autore, è considerato uno dei rappresentanti più importanti del nuovo teatro di narrazione. I suoi spettacoli, preceduti da un approfondito lavoro di ricerca, hanno la forma di storie narrate in cui l'attore-autore assume il ruolo di filtro con il suo racconto, fra gli spettatori e i protagonisti della messa in scena.

L'evento fa parte dalla rassegna 'Animali Narranti' organizzata dall'associazione Acquario della Memoria: dopo l’inaugurazione con la mostra di Cristina Gardumi, visitabile fino a settembre, e la sezione per i più piccoli curata da VivaVoce, la manifestazione prosegue con tre appuntamenti da non perdere. Protagonisti alcuni fra i più grandi attori e narratori italiani: dopo Ascanio Celestini, giovedì 24 luglio sarà la volta di Marco Paolini, gran finale venerdì 5 settembre con Stefano Massini.

“L’arte del racconto orale sa generare un film diverso per quante sono le menti di ciascuno spettatore, chiamato ad attivare le capacità di ascolto e di immaginazione - spiega Lorenzo Garzella, presidente dell’associazione e responsabile del progetto di Spazio Mumu insieme a Serena Tonelli, Veronica Cardelli e Sofia Davila - Per il nostro gruppo di lavoro è un sano lavoro ‘in sottrazione’ che ci riporta al cuore della trasmissione viva della memoria”. Il progetto è finanziato dalla Fondazione Pisa ed ha la collaborazione di Comune di Pisa, Università di Pisa, VivaVoce APS, Fiab Pisa, XDas, e gli sponsor Net7, Copisteria Il Campano e Gelateria De'Coltelli.

Si parte alle 18.30 con la presentazione dell'ultimo libro di Ascanio Celestini, "Poveri Cristi", (Einaudi), dialoga con l'autore Matteo Pelliti, evento ad ingresso libero ed in collaborazione con la Libreria Ghibellina. Alle 21 lo spettacolo, biglietti interi a 15 euro, necessaria la tessera Mumu/Entes che si può fare al momento compresa nel prezzo, disponibile l'abbonamento a 40 euro per gli ultimi tre spettacoli di 'Animali Narranti', Dalle 20 apericena su prenotazione al costo di 25 euro spettacolo compreso. Informazioni e prenotazioni sul sito www.spaziomumu.com. Per l’occasione Acquario della Memoria predisporrà una mini-navetta gratuita dalla zona del Penny Market di San Martino Ulmiano.