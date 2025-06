Tutto esaurito per Simona Molinari: prende il via Musica sotto la Torre 2025

Pisa, 26 giugno 2025 – La grande musica torna ad animare le sere pisane con la XVI edizione di “Musica sotto la Torre”, la rassegna estiva organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con l’Arcidiocesi di Pisa - Caritas Diocesana. Ad inaugurare l’edizione 2025, venerdì 27 giugno alle ore 21:30 nel suggestivo Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo, sarà Simona Molinari, voce cantautrice pop-jazz tra le più raffinate e poliedriche del panorama musicale italiano, con il debutto nazionale del suo nuovo spettacolo “La donna è mobile”.

Un progetto speciale, profondamente contemporaneo, in cui musica, parola e memoria si intrecciano per dar voce a grandi figure femminili che hanno segnato la storia della cultura e dell’arte. Da Mary Shelley a Natalia Ginzburg, Dorothy Parker e Paola Pallottino, da Lotte Lenya a Nina Simone, Mina, Mercedes Sosa e Billie Eilish, in un emozionante intreccio di musica, poesia e letteratura, Molinari porta in scena un omaggio appassionato e vibrante alla creatività femminile, in tutte le sue forme. Scritto a quattro mani con la giornalista Simona Orlando, “La donna è mobile” prende spunto dalla celebre aria verdiana per trasformarsi in un viaggio teatrale e musicale tra note, racconti e poesia, grazie anche a una band tutta al femminile composta da: Sade Mangiaracina al pianoforte e backing vocals, Chiara Lucchini al sax, flauto e backing vocals, Elisabetta Pasquale al basso e backing vocals, Francesca Remigi alla batteria.

SIMONA MOLINARI. Nata a Napoli ma aquilana d’adozione, Simona Molinari è una delle artiste più stimate del panorama musicale italiano. Cantautrice pop-jazz dalla vocalità duttile, forte di una personalissima cifra stilistica, nel 2009 ha vinto il Premio Carosone e nel 2024 ha ottenuto la Targa Tenco come miglior interprete per l’album Hasta siempre Mercedes, dopo quella vinta nel 2022 per l’album Petali; sempre nel 2024 si è aggiudicata il prestigioso Callas Tribute Prize NY. Artista eclettica ha collaborato con molti musicisti, tra cui Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Renzo Arbore, Lelio Luttazzi, Massimo Ranieri, Raphael Gualazzi, Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista, Roy Paci. Ha cantato al Blue Note di New York e ha partecipato più volte al Festival di Sanremo. Ospite in RAI nelle trasmissioni di Pietro Chiambretti e Massimo Ranieri ha firmato e interpretato la sigla de I delitti del Barlume.

A chi sarà devoluto il ricavato

“Musica sotto la Torre” si conferma un appuntamento che unisce l’arte alla responsabilità sociale. L’incasso della biglietteria viene devoluto all’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana, per sostenere il progetto di solidarietà e assistenza sul territorio “Mensa Nuova”. Nell’Anno Giubilare 2025, la Chiesa Pisana si fa pellegrina di speranza attraverso l’opera della nuova Mensa Caritas. Il progetto è una risposta al bisogno materiale sempre crescente delle tante persone fragili che incontriamo ogni giorno e una testimonianza viva di ciò che la comunità cristiana è chiamata a essere: una Chiesa che accoglie, ascolta e si prende cura. Nel segno del Vangelo e sotto il tema del Giubileo Pellegrini di speranza vogliamo costruire un luogo dove l’umanità ritrova casa. La nuova mensa sarà affiancata da quattro alloggi Housing First, un modello innovativo di accoglienza che prevede l’assegnazione di un’abitazione stabile, con un accompagnamento personale, come primo passo per riconquistare la dignità.

Ogni sera del concerto il bar/caffetteria al piano superiore del museo rimarrà aperto fino alle ore 21. Per l’occasione anche il Bookshop all’interno del Museo farà orario prolungato.

Biglietteria e informazioni Per il concerto di venerdì 27 giugno i biglietti sono esauriti. Posto unico 25 euro. Inizio spettacoli ore 21:30. L’accesso è consentito dalle ore 21 Biglietteria Musica sotto la Torre: Museo dell’Opera del Duomo. Aperta solo nei giorni di concerto dalle 10-13/14:30-21:30. Info www.opapisa.it.