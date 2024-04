Un minuto di silenzio a scuola: "Nei suoi occhi risplendeva l’amore per lo sport e per la vita"

SAN MINIATO

"L’Istituto Carlo Cattaneo di San Miniato si stringe con grande affetto alla famiglia di Mattia Giani ricordando la sua presenza tra i banchi di scuola delle nostre classi. Abbiamo visto, fin dal suo ingresso al Cattaneo, risplendere nei suoi occhi l’amore per lo sport e per la vita". La scuola superiore che Mattia aveva frequentato fino a sette anni fa ha voluto così ricordare il suo ex studente anche con un messaggio sul display all’ingresso dell’istituto di via Catena. "Oggi entrando a scuola le studentesse e gli studenti hanno trovato nel display all’ingresso il nostro saluto – dicono dalla scuola – Alle 11 è stato osservato un minuto di silenzio in tutta la scuola, silenzio pieno di commozione e dolore. Ma già mercoledì 17 aprile Mattia è stato ricordato sul campetto dell‘istituto di pena ’Le Sughere’ di Livorno, dove due nostre classi quarte hanno giocato una partita di calcio, la partita del cuore con i detenuti della media sicurezza... anche loro hanno partecipato a questo ricordo, anche loro sapevano di questa prematura perdita". "Ciao Mattia, sei e sarai sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi, ti abbracciamo", la frase sul monitor del Cattaneo.

Belle e significative anche le parole, a fine cerimonia funebre, pronunciate da monsignor Andrea Cristiani, il sacerdote che aveva battezzato Mattia quando era parroco a San Miniato. "Ricordo quel giorno che Debora e Sandro vennero nella chiesa della Nunziatina a chiedere il battesimo per Mattia – ha detto don Andrea, fondatore del movimento Shalom di cui la mamma del giovane calciatore aveva fatto parte – Grazie al battesimo Mattia continua a vivere. E’ qui vicino a voi, vicino a noi".