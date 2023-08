"Un lupo ha azzannato il mio cane in giardino"

Un post su Facebook per "gridare al lupo". Risale a l’altro ieri il post sul gruppo Facebook "Sei di Vicopisano se…", diventato virale in pochi minuti, che segnala l’aggressione a un cane da parte di un lupo: "Questa sera, dopo alcune incursioni fatte nel giardino nei giorni passati, un lupo ha attaccato, scavalcando muri e recinzioni, il nostro cane, ferendolo. Il veterinario ci ha consigliato per "l’amico cane" antibiotici per alcuni giorni. Ho notato che nonostante fossimo in 6 persone a gridare, il lupo non aveva alcun timore", scrive uno dei cittadini vicaresi, protagonista del triste accaduto.

Un tema, quello della presenza sempre più frequente del lupo negli spazi abitati dall’uomo, non nuovo su tutto in Lungomonte e nella zona di Vicopisano: basti pensare a quando, lo scorso anno, un esemplare venne avvistato mentre percorreva la provinciale Vicarese.

La notizia dell’avvistamento e della (presunta) aggressione nel comune pisano poi non può che ricordare il macabro ritrovamento, risalente a inizio luglio scorso, dei resti di un lupo ucciso e poi impiccato sulla Fi-Pi-Li. In una situazione di timore generale, tra commenti via social e like, è intervenuto il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci, che ha ricevuto la famiglia nelle sedi opportune: "Ho voluto parlare con la famiglia il prima possibile per farmi spiegare quanto successo nei dettagli. L’episodio verrà esaminato con la giusta considerazione e attenzione insieme agli esperti, faremo tutti gli accertamenti del caso", spiega il primo cittadino.

"Non è il primo avvistamento di lupi nel comune di Vicopisano, già in passato ci siamo confrontati con gli enti preposti, segnaleremo di nuovo la faccenda. Si tratta del primo avvistamento in quella specifica zona – prosegue Ferrucci – Sicuramente il monte è sempre più vissuto e trafficato da persone: diventa complesso gestire da una parte la sempre più crescente presenza dell’uomo, dall’altra la sempre più crescente presenza anche degli animali, come ad esempio cinghiali e lupi, per l’appunto". Riguardo all’ultimo avvistamento, divenuto ormai un caso social: "La famiglia che ha scritto il post su Facebook a puro scopo informativo, non c’era alcuna intenzione di far polemica o altro. Erano spaventati dalla colluttazione con il proprio cane, tra l’altro parlando con gli esperti ora sappiamo precisamente che non si tratta neppure di un lupo puro ma di un incrocio". E cosa fare in caso di un nuovo avvistamento di un lupo? "Può contattare i nostri uffici comunali, l’ufficio ambiente, me personalmente o qualsiasi altro membro della giunta. Seppur Vicopisano sia un comune di appena novemila persone, riusciamo comunque ad avere un rapporto stretto con ciascuno dei nostri cittadini".

Giulia De Ieso