Un incubo senza fine Ancora furto al Mercante

Non si contano più sulle dita delle mani. Sono arrivati a 11 i furti o tentativi di effrazione nel ristorante Il Mercante situato in pieno centro storico. Due effrazioni sono avvenute di recente nel giro di quattro giorni: uno nella notte tra domenica e lunedì e l’ultimo nella notte tra mercoledì e giovedì. E ancora una volta sono le riprese delle telecamere di sorveglianza a dare il quadro dell’avvenimento. "Questa volta non hanno fatto danni alla struttura, ma incredibilmente il ladro, in entrambi i casi, come dimostrano le riprese è riuscito ad entrare nel ristorante passando la mano nella presa d’aria della porta laterale della cucina che affaccia su via Battichiodi. Poi è suonato l’allarme e l’intruso è fuggito via". "Il bottino è quasi inesistente pochi spiccioli, ma comunque l’effrazione non è una cosa da poco", dice il titolare Matteo Gavini. A pesare infatti "è la continua preoccupazione, il senso di precarietà e insicurezza che viviamo da due anni a questa parte", evidenzia Gavini. Per l’appunto è dal periodo del Covid che l’attività nella centralissima via dei Mercanti è letteralmente presa di mira dai ladri. "Siamo esasperati – conclude Gavini –. Chiediamo ancora più sicurezza, controlli e una migliore illuminazione di via Battichiodi nella speranza di prevenire altre intrusioni nella nostra attività".

Ilaria Vallerini