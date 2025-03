Un grande weekend di vela: si parte già stasera

Il fine settimana scorso è stato caratterizzato dall’allerta meteo che ha bloccato tutte le manifestazioni della nostra zona, tra queste anche le prime due giornate della fase primaverile delle 151 Winter Series organizzate dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, dallo Yacht Club Livorno e Punta Ala, che verranno recuperate in coda alla manifestazione. Intanto domenica si dovrebbero disputare regolarmente le prove in programma che vedono al via le imbarcazioni più agguerrite che si trovano nelle prime posizioni dei rispettivi raggruppamenti e che hanno partecipata alla manche di Punta Ala: Birba3 (YcpAla) di Francesco Marcaccini, Witz (Ycrmp) di Ugo Faraguna, Altrove (Ycl) di Gianluca Conti, Arricciaspiccia II (Ycl) di Andrea Granchi, Urlo (Ycrmp) di Federico Gelli.

Ma la settimana dedicato alla vela inizierà oggi alle 21 nella sede dello Yacht Club pisano in Cala d’Arno con una serata dedicata all’alimentazione in regata. Tema molto importante e utile sia per le prove brevi che per le regate d’altura e che verrà trattato da Germano Tarantino, direttore tecnico scientifico dell’azienda pisana Pharmanutra S.p.a. Tarantino illustrerà i modi per ottimizzare l’alimentazione durante le regate al fine di migliorare la performance e la resistenza attraverso l’acquisizione di conoscenze facilmente applicabili fin da subito. Per i soci del club la serata sarà gratuita.

E sabato 22 al mattino ci saranno le elezioni per il rinnovo del consiglio del Club in scadenza con la fine del quadriennio olimpico. Un’occasione per dare nuovo slancio e nuova linfa al club pisano e potranno votare i soci che in regola con la quota sociale 2025.