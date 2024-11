"Un front office tutto accessibile". Ieri l’inaugurazione in Comune

di Stefania Tavella

Arriva a Palazzo Gambacorti l’ufficio del garante dei diritti delle persone con disabilità, inaugurato ieri mattina al piano terra e aperto su appuntamento. "Insieme agli assessori Gambini e Porcaro – ha spiegato il sindaco Michele Conti – abbiamo deciso di portare l’ufficio del garante dei diritti delle persone con disabilità all’interno di Palazzo Gambacorti, a stretto contatto con gli altri uffici del Comune, creando un vero e proprio front office per le persone con disabilità". Dal 2022 a ricoprire il ruolo è Alessandro Di Ciolo, professionista nell’ambito delle attività motorie e della scherma, che a partire da questo momento potrà ricevere nel nuovo ufficio raccogliendo le segnalazioni di cittadini e associazioni. "Un traguardo importante – ha commentato Di Ciolo -. Come garante rappresento l’orecchio e l’occhio della comunità, un punto di riferimento che stimola e supporta l’operato degli assessori e delle varie funzioni comunali per garantire una città più inclusiva e accessibile a tutti". Un ufficio accessibile e senza barriere architettoniche che permetterà al garante "di interagire più facilmente con i vari assessorati e agire prontamente". Con questa inaugurazione, ha precisato l’assessore alla disabilità Giulia Gambini, "diamo alla figura del garante, che ha un ruolo fondamentale per il tessuto associativo e delle famiglie, un luogo fisico all’interno del Comune, in cui lavorare e ricevere persone". Il garante dei diritti delle persone disabili è stato istituito nel 2013 con una delibera del consiglio comunale per "promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e fruizione dei servizi comunali delle persone disabili". La sua azione si rivolge, dunque, alle persone disabili domiciliate o residenti nel Comune di Pisa in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale. Una figura, ha precisato l’assessore Gabriella Porcaro, "fortemente voluta da questa amministrazione e nominata già nel 2022. L’augurio è che la nuova sede dell’ufficio del garante, di fatto già operativa, diventi un luogo sicuro e accogliente per tutte le persone con difficoltà. Questo aiuterà l’amministrazione ad avviare un confronto autentico e a determinare i bisogni reali della comunità". Per chiedere un appuntamento chiamare il numero 3333735573 o inviare una mail all’indirizzo [email protected].