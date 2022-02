Vicopisano (Pisa), 12 febbraio 2022 - I colori del cuore e dell'amore fanno tappa a Vicopisano. San Valentino infatti è già iniziato con il grande cuore rosso, illuminato di sera, posizionato il 9 febbraio dall'Amministrazione in Piazza Cavalca per accogliere innamorati e innamorate, famiglie, amici a due e a quattro zampe (sono tante le forme di amore) e celebrare i bei sentimenti, ancora più importanti e preziosi dopo due anni di distanze necessarie, troppo spesso dolorose.



LA FOTO - Sarà possibile scattarsi una foto, fino al 15 febbraio incluso, con i propri innamorati e pubblicarla, su Instagram e Facebook, con l'hashtag #ioamovico. Chi riceverà più like o cuoricini vincerà una visita guidata gratuita della Torre dell'orologio, del Complesso della Rocca del Brunelleschi e del Soccorso, una splendida esperienza dentro la storia.



VIA DELL'AMORE - Lunedì 14 febbraio, inoltre, Via del Pretorio a Vicopisano, la strada che conduce alla Rocca, si trasformerà di nuovo in via dell'Amore grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini. Il percorso romantico, tra antiche torri e giardini borgo, verrà arricchito di poesie e fiori e sarà allestito anche un angolo dei baci.



MESSAGGI - Nella Piazzetta davanti a Palazzo Pretorio Pretorio innamorati e innamorate, a fine passeggiata, potranno lasciare una poesia o una lettera in un'apposita cassettina. Il messaggio più bello verrà premiato con l'omaggio di una romantica cena per due persone offerta dal Presidente del Gruppo Rosellini , il professor Giovanni Ranieri Fascetti. Alle 16:30, inoltre, la professoressa Maria Giovanna Cantagalli racconterà la storia d'amore di Paul e Virginie dal romanzo di Jacques-Henri Bernardin de Saint Pierre a Palazzo Pretorio (ingresso gratuito con Green Pass). Informazioni su www.viconet.it o scrivendo a comunicazione@comune.vicopisano.pi.it e a grupporosellini@yahoo.it.



M.B.

