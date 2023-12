Un corso in tre annualità rivolto a giovani under 18

Al via la terza edizione di "Professione legno" che si pone l’obiettivo di garantire un futuro professionale a giovani dai 14 ai 18 anni, per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e l’acquisizione della qualifica di operatore del legno. Il percorso è rivolto a: giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione; giovani di età inferiore ai 18 anni che non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, purché vengano inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza del percorso. Il corso, suddiviso in tre annualità, prevede lo svolgimento di 2970 ore. Il percorso inizierà in concomitanza a settembre 2024 e terminerà a giugno 2027. Scadenza iscrizioni: 30 gennaioin modalità on line sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione. Successivamente le iscrizioni saranno effettuate nella sede dell’agenzia Aforisma fino al 13 Settembre 2024 (fonte Informagiovani Valdera).