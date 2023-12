Un concerto di lirica e musiche da film con una grande cantante e un ottimo pianista che ha potuto posare le dita su un pianoforte ‘Stenway and Song’. Non è difficile immaginare l’effetto: di straordinaria suggestione. E’ accaduto in quella che potremmo definire una ‘hall musicale’ che Stefano e Mara Cristiani hanno creato su un lato della loro azienda di Ghezzano, “Maro Cristiani, pavimenti d’autore”. E’ insolito che un’attività commerciale si trasformi, in occasioni particolari, in palcoscenico ma la ditta Cristiani ha conservato la vis musicale del fondatore, Maro, scomparso due anni or sono, che molti certamente ricordano per aver creato il famoso “Pappafico”, negli anni ‘90 uno dei più noti locali d’Italia, con ospiti di caratura nazionale che spesso raggiungevano la discoteca addirittura in elicottero. Da una piccola rivendita di mattonelle e di materiali edili, qual era negli anni ‘50 in piazza Guerrazzi, oggi la ditta “Maro Cristiani, pavimenti d’autore” è diventato un grande emporio d’arte dove le ceramiche, prodotte in proprio, vengono personalizzate e dove è possibile ammirare in una grande mostra permanente raffinati oggetti di arredamento, tavoli e mobili da bagno in quercia toscana e olivo. E stato questo il luogo nel quale si sono mossi gli artisti che hanno dato vita al concerto: la ventinovenne Francesca Maionchi, il maestro Tiziano Mangani, con la direzione artistica del maestro Giuseppe Bertolani noto anche come raffinato compositore. Il programma del concerto prevedeva musiche celebri da opere o da film (qualche titolo: “O mio babbino caro”, “Memory”, “Non ti scordar di me”, “La vie en rose”, “Cinema paradiso”). Fra i presenti anche il sindaco Michele Conti, ovviamente non in veste istituzionale, con moglie e figlia.