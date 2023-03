Un albero per Marianeve Taglio del nastro nel verde del Parco di Porta a Lucca

È il cuore di mamma a guidare ogni gesto. Come l’intitolazione di un albero in ricordo di Marianeve al Parco dei Salti a Porta a Lucca. Una delle tante iniziative messe in campo da mamma Elisa e papà Domenico dedicate alla bambina pisana scomparsa prematuramente. All’affissione della targa che porta la citazione "Chi è alla ricerca della felicità deve essere coraggioso" tratta dal libro preferito dalla piccola pisana dal titolo "La principessa e la felicità" ha partecipato anche l’assessore al verde pubblico, Raffaele Latrofa.

"Provo una grande ammirazione nei confronti della famiglia di Marianeve che è riuscita a rispondere ad una grave e dolorosa perdita aprendo il cuore al prossimo attraverso importanti gesti altruistici", ha detto Latrofa. Tanti i bambini che hanno partecipato alla giornata, tra bolle di sapone, fiabe e giochi, tra cui i fratellini di Marianeve entrambi adottati dalla famiglia pisana. "La prima domanda di adozione l’abbiamo effettuata quando ancora Marianeve era fra noi - racconta mamma Elisa - era un nostro progetto, che come famiglia, stavamo portando avanti da tempo. Abbiamo adottato Roland dall’Ungheria, all’atto dell’adozione aveva 6 anni, oggi ne ha 11. Poi abbiamo fatto una seconda domanda di adozione e un anno e mezzo fa la nostra famiglia si è allargata e ha accolto dal Congo, Jean Paul, che ora ha sei anni". In ricordo della figlia scomparsa prematuramente, Elisa Cacelli e Domenico Parducci hanno dato vita a "Il sorriso di Marianeve" legato al progetto in Etiopia del Gruppo Missioni Africa Onlus, per regalare un sorriso a tantissimi altri bambini.

"A nostra figlia piaceva tanto andare a scuola così, grazie a questo progetto, siamo riusciti a costruire in Etiopia tre scuole, frequentate da oltre mille piccoli studenti, e una biblioteca scolastica". Un progetto legato direttamente alla collana di libri "A Marianeve" (Pacini Editore), nata nel 2017. Ogni anno vengono pubblicate le fiabe di "Nonna Lela" e i volumi sono impreziositi dalle bellissime illustrazioni di Fabio Leonardi. L’ultimo e sesto volume della collana, come ormai da tradizione, è uscito in edicola a Natale con La Nazione. "L’intero importo della vendita dei libri è destinato a contribuire al progetto scuole. La nostra idea – spiega la mamma Elisa – è stata quella di tirare fuori il buono dal dolore per la perdita della nostra bambina promuovendo la lettura per tutti, anche per chi non ha la possibilità di farlo".

Ilaria Vallerini