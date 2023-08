Uliveto, riaprono i campi da tennis vicino alla piscina

Uliveto Terme (Pisa), 10 agosto 2023 - Tennis, beach volley e beach soccer, escursioni in canoa, numerosi corsi, iniziative e Uliveto in Opera offre sempre nuove sorprese la piscina comunale di Uliveto Terme. PISCINA - Offre sempre nuove proposte la Piscina comunale di Uliveto Terme, in via Provinciale Vicarese 128, gestita da Canottieri Arno. E' possibile, infatti, noleggiare i campi da tennis (al costo di 10 euro all'ora), nel parco della Piscina, e anche prendere lezioni private. Inoltre c'è l'opportunità di affittare il campo da beach volley, sulla spiaggia lungo l'Arno, all'interno della struttura che ospita la piscina comunale (e c'è anche un campo da beach soccer). RIENTRO AL LAVORO - Il rientro al lavoro dopo le vacanze è pesante? Voglia improvvisa di una nuotata? C'è la promozione "ultimo tuffo", con ingresso in piscina a soli 3.50 euro dalle 18:00 alle 19:30. Lunedì 14, in occasione della vigilia di Ferragosto, la piscina sarà aperta anche la sera, dalle 21:00 alle 23:30 per un "aperipool", con menu per adulti e menu speciale per i bambini, e poi festa in acqua. Prenotazione entro domenica 13 agosto. RIGOLETTO IN PISCINA - Giovedì 24 agosto alle 21:00, per Uliveto in Opera, andrà in scena nell'anfiteatro della piscina il Rigoletto di Giuseppe Verdi. Obbligatoria la prenotazione, costo del biglietto 18 euro. Un'opera emozionante e drammatica, ambientata nella corte di Mantova nel XVI secolo, un viaggio avvincente tra amore, devozione, lussuria e tragedia. La struttura è aperta ogni giorno dalle 9:30 alle 19:30, ha un bar (dove si può anche pranzare), ha una spiaggetta attrezzata, Uliveto Beach, e un molo da cui noleggiare canoe per escursioni in Arno, da soli o accompagnati. M.B.