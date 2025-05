Ubriaco alla guida aggredisce i carabinieri, arrestato

Pisa, 10 maggio 2025 – Arrestato e appiedato, visto che il suo mezzo è stato sottoposto a sequestro per avviarlo alla confisca, come prevede la legge.

E’ successo la notte del 5 maggio a Pisa, sull’Aurelia. Poco dopo la mezzanotte i carabinieri della Sezione Radiomobile pisana hanno fermato per un controllo un’auto guidata da un uomo di 30 anni. Lo hanno sottoposto all’alcoltest che ha dato un esito molto al disopra della soglia di legge: 2,18 grammi per litro, oltre il quadruplo del consentito. “Un valore – spiegano dall’Arma – che evidenzia un grave stato di ebbrezza e un elevato pericolo per la sicurezza stradale”.

Il 30enne però non solo ha iniziato a offendere e minacciare i carabinieri, ma improvvisamente ha aggredito uno dei militari: per fermarlo è stato usato anche lo spray al peperoncino, dopo di che l’uomo è stato “decontaminato” e arrestato per per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

L'auto è stata posta sotto sequestro amministrativo ai fini della confisca, come previsto dalla normativa in materia di guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici superiori a un determinato limite. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa, che coordina le indagini, l’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando dei carabinieri di Pisa, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto questa mattina. L’arresto è stato convalidato, non è stata disposta nessuna misura cautelare.