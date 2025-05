“Estrae pistola durante lite coi vicini”, arrestato

Pisa, 10 maggio 2025 – “Ha estratto la pistola durante una lite con i vicini”, arrestato. Nella mattinata dello scorso 28 aprile, i carabinieri della Stazione di Calci (Pisa) hanno arrestato un uomo di 71 anni per violenza privata aggravata e porto illegale di armi da sparo. L'intervento dei carabinieri è scaturito da una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112 Nue alle 10, riguardante una lite in corso tra vicini di casa.

Giunti rapidamente sul posto, i carabinieri hanno ricostruito la dinamica. Secondo quanto emerso, il diverbio, nato per futili motivi legato al parcheggio, sarebbe rapidamente degenerato. Il 71enne avrebbe estratto una pistola, minacciando il vicino. Durante gli accertamenti successivi, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, nella disponibilità dell'uomo, una pistola Beretta calibro 7.65 con un colpo in canna e ulteriori quattro cartucce nel caricatore. L'arma è stata presa in carico e sarà custodita presso l'Ufficio corpi di reato.

Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, il 71enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella

mattinata odierna, in cui è stato convalidato l’arresto e confermata la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.