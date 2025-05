Blitz antidroga in pineta. Arrestati tre spacciatori

Tre spacciatori della pineta di ponente sono stati arrestati dai carabinieri nell’ambito di un’operazione congiunta del Nucleo Investigativo di Lucca e della Compagnia Carabinieri di Viareggio. I tre pusher – tutti marocchini, maggiorenni e già conosciuti dalle forze dell’ordine – facevano parte di un sistema di spaccio radicato nella pineta di Ponente, utilizzata come vera e propria piazza per la vendita al dettaglio di vari tipi di sostanze stupefacenti. L’operazione è scaturita da un’attività d’indagine che, negli ultimi giorni, ha documentato molte cessioni di droga avvenute all’interno del parco, tra via Fratti e via Capponi. Secondo gli investigatori i tre sfruttavano la conformazione della zona per nascondere la droga e operavano secondo ruoli ben definiti alternandosi nei ruoli di pusher, muovendosi rapidamente per effettuare le cessioni e vedette, al fine di segnalare l’eventuale presenza di forze dell’ordine. Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno sequestrato 14 dosi di hashish, 4 di cocaina e oltre 1.300 euro in contanti, verosimilmente provento delle cessioni. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Lucca, dove resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della udienza di convalida.

Contestualmente sono stati fermati, identificati e segnalati come assuntori, alla locale Prefettura, numerose – e insospettabili – persone che avevano acquistato la sostanza stupefacente. Le indagini proseguiranno per identificare eventuali altri soggetti coinvolti nella rete di spaccio in pineta. "L’operazione – sottolineano i vertici provinciali dell’Arma – conferma l’attenzione dei carabinieri nella lotta alla criminalità, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la legalità anche all’interno degli spazi urbani di Viareggio".

L’attività conclusa con l’arresti dei tre cittadini extracomunitari rientra nel piano preventivo disposto dalla Prefettura di Lucca, nell’ambito delle operazioni coordinate di prevenzione sul territorio provinciale, mirate a garantire maggiore sicurezza e contrastare il fenomeno dello spaccio nei luoghi pubblici maggiormente frequentati.