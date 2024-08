Tutto il bello degli anni Novanta. In piazza con le Summer Knights

Musica ma anche spettacoli di cabaret e momenti di riflessione nell’estate pisana. Da oggi e sino a sabato 14 settembre ci sono le “Summer Knights“, promosse dal Comune di Pisa, assessorato alla cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi.

Il cartellone è pensato per rispondere alle esigenze di tutte le età ma anche per offrire attrazioni serali per i turisti che popolano la città.

Tutte le serate si svolgono in piazza dei Cavalieri, dalle 21,30.

Il primo appuntamento è per questa sera con Giorgio Panariello e Marco Masini ancora una volta insieme sul palco con “Panariello vs Masini-Il Ritorno”.

Domani si cambia genere: “Mai dire Goku”, la Cartoon Live Experience più grande d’Italia, un divertente party delle sigle tv e dei cartoni degli anni 2000 per cantare e ballare Pokémon, Naruto, Rossana, Sailor Moon, i capolavori Disney e tante altre canzoni. Lo show avrà la durata di 4 ore con inizio alle 20 e apertura cancelli alle 19. Biglietti da 10 euro più prevendita.

Sabato 7 settembre arriva “Voglio tornare negli Anni ‘90”, un’espressione che si sente spesso ripetere, in particolare dai nati negli anni Settanta e che è diventata un format musicale nazionale: in un anno, ha visto migliaia di presenze su piazze, parchi divertimento, discoteche e club italiani. Uno spettacolo emozionante, unico nel suo genere con ballerine, deejay, frontman, mascotte ed effetti speciali. Saranno due ore di puro intrattenimento per far rivivere il decennio più bello. Biglietti ancora disponibili a 15 euro.

Lunedì 9 arriva lo show di Andrea Pucci, comico e cabarettista, conduttore e attore con “C’è sempre qualcosa che non va”, un viaggio nel divertimento puro, frizzante, elettrico con il coinvolgimento del pubblico. Pucci sarà accompagnato dalla sua band.

Mercoledì 11 musica con Andrea De Filippi, in arte Alfa, rapper e cantautore genovese (classe 2000) con il suo tour estivo “Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato”.

Antonello Venditti si può dire è il big di questa rassegna e venerdì 13 farà tappa con il tour “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”, a 40 anni dall’uscita del celebre album “Cuore” che conteneva singoli come “Ci vorrebbe un amico” e “Notte prima degli esami”.

Chiuderà le Pisa Summer Knights sabato 14 la serata con Paolo Crepet, psichiatra, sociologo ed educatore nella conferenza-spettacolo dedicata al suo ultimo libro, “Mordere il cielo”. Tutti i biglietti sono in prevendita sulla piattaforma Ticketone su https://www.ticketone.it/.

M. Serena Quercioli