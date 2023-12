Tutte le informazioni dal medico di famiglia. Gratis per gli over 60

Ogni anno, la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata ed offerta gratuitamente alle persone a partire dai sessanta anni di età e ai soggetti a rischio di qualsiasi età.Il periodo ottimale per vaccinarsi è quello autunnale. La vaccinazione è offerta ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale e in occasione della vaccinazione per Covid-19. Il virus dell’influenza può portare complicanze anche gravi, ecco "perché la vaccinazione rappresenta un’importante misura di protezione per se stessi e per gli altri, semplifica la diagnosi, riduce le complicanze e favorisce l’efficienza dell’assistenza sanitaria. Per informazioni è possibile rivolgersi al medico curante.