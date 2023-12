Turisti e giovani. Ecco l’abito per le feste

Non è questione di "panem et circenses", ovvero cibo e divertimento secondo logiche politiche demagogiche in uso fin dai tempi dell’antica Roma. L’impegno nel rendere Pisa una città accattivante per le festività natalizie – fra luci e installazioni artistiche – attiene poco al "gioco" e molto più al "pane". La vocazione turistica della città, in settimana abbiamo parlato anche del calo di passeggeri all’aeroporto Galilei, impone investimenti sotto il profilo dell’appeal. E allora ben venga questa strategia che strizza l’occhio ai giovani: installazioni per selfie, luci sfavillanti e un rapper come Fabri Fibra in piazza a San Silvestro. Non si tratta solo di luci ma di costruire una rinnovata immagine.