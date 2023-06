Tumore al seno, qui le cure al top Eccellenza pisana nel report del Mes

Il percorso oncologico della mammella nell’area vasta nord ovest offre servizi al top a livello nazionale. Lo rivela, spiega una nota della Asl Toscana nord ovest, un incontro sulla valorizzazione delle buone pratiche che si è svolto nei giorni scorsi nella sede del Laboratorio Mes della Scuola Superiore Sant’Anna a Pisa. Il Mes ha valutato 50 aree di 11 regioni e pubbliche amministrazioni italiane (Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Provincia autonome di Bolzano e Trento, Umbria e Veneto) e all’area vasta Nord ovest, prosegue la nota dell’azienda sanitaria, "è stato assegnato un significativo riconoscimento: le migliori performance complessive del percorso per il tumore al seno nel network delle regioni, si legge nella motivazione, sono state ottenute da Area vasta nord ovest - Regione Toscana".

Nell’Asl Toscana Nord ovest il percorso è dislocato in 13 diverse sedi, con una copertura della rete assai capillare e anche i centri di senologia multidisciplinare) sono presenti in più territori (Livorno, Lucca, Massa, Pontedera, Versilia), prosegue la nota dell’Asl, "sempre con performance di grande rilevanza: per una donna con tumore al seno avere a disposizione una Breast Unit vuol dire essere presa per mano da un team di specialisti per l’intero percorso di malattia". La valutazione del Mes ha riguardato anche l’Aou pisana, la cui peculiarità sta proprio nel fatto che i circa 700 nuovi casi l’anno vengono trattati in un unico edificio da uno staff multidisciplinare integrato, all’interno di un’organizzazione strutturata in contratti di servizio che assicurano la presa in carico dall’inizio alla fine del percorso assistenziale, validato anche dalla certificazione europea, con indubbi benefici per il paziente.