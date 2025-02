Truffa specchietto. Simula incidente . Arrestato un 21enne

Stavano passando, hanno notato confusione e sono intervenuti, assistendo praticamente al tentativo di truffa in diretta. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno evitato che si compiesse il raggiro e hanno così arrestato un giovane di 21 anni italiano, senza precedenti, con l’accusa di truffa aggravata. È successo venerdì nella tarda mattinata nel parcheggio del supermercato di via Venezia Giulia, a Pisa. Il giovane - secondo quanto emerso - aveva simulato un incidente stradale, accusando una 51enne di aver danneggiato il suo specchietto retrovisore. "Evitiamo problemi, dammi 80 euro e chiudiamo così". Ma la vittima ha chiesto aiuto. E, grazie ai filmati di videosorveglianza, i militari hanno ricostruito quanto successo. L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore, che coordina le indagini, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma di Pisa, fino alla direttissima di ieri: è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora nella provincia di Pisa. "Il trucco è relativamente semplice", spiega Marco Solferini, legale, delegato Aduc. "Consiste nel far credere all’automobilista che la sua autovettura abbia involontariamente urtato lo specchietto retrovisore dell’auto del truffatore. In questo caso quindi la potenziale vittima viene raggiunta da sempre più persone (di cui almeno una che rimane al volante e non scende dall’auto) che, facendo finta di lamentarsi e di voler far valere le proprie ragioni per questioni di fretta o per evitare le formalità burocratiche (il cid), come pure l’aggravio dell’importo della rata dell’assicurazione, cerca di convincere la vittima a pagare il danno causato. Ovviamente in contanti". Spesso si aggiunge l’elemento aggressività per convincere la vittima. I consigli: "Rimanere calmi. Non discutere e chiedere di compilare il modulo dell’assicurazione. Fingersi collaborativi. Dichiarare di voler chiamare i vigili urbani o le forze di pubblica sicurezza. Non dire che non si hanno contanti e andare a prelevare al bancomat". Potrebbe rubare i soldi appena prelevati.

A. C.