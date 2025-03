Trova il tuo talento. Prospettive di futuro con le multinazionali

I ragazzi sono quasi tutti con maglioncino e camicia, le ragazze alternano tra giacchette o completi eleganti: la sensazione è quella di trovarsi in mezzo a tanti giovani uomini e donne d’affari. Ed è proprio questa l’idea di ’Place Your Talent’, evento del dipartimento di Economia dell’Università di Pisa che ha consentito a 80 studenti di lavorare per un giorno a stretto contatto con 4 multinazionali. Tra business game e networking, è stata l’opportunità per i giovani di tastare il terreno del lavoro di domani, una volta terminata l’università.

"Grazie a eventi come questo a stretto contatto con le aziende - afferma la professoressa Alessandra Rigolini, referente del Job Placement del Dipartimento di Economia di Unipi -, i ragazzi capiscono quali competenze devono acquisire per il lavoro sul campo, il livello della loro preparazione e come adeguare, correggere o migliorare le loro capacità. Sono occasioni importantissime per apprendere competenze pratiche e, soprattutto, farsi vedere e conoscere dalle aziende in un’ottica di futuro lavorativo".

Ma l’evento non è utile solo per gli studenti. Anche le imprese, dall’altra parte della barricata, hanno modo di osservare i ragazzi quando lavorano e carpire tutte le competenze collaterali che non possono emergere durante un colloquio. "Queste iniziative - spiega Fabio Giannini, vice Corporate Finance Director della multinazionale Sofidel - sono una linfa vitale. Le persone sono infatti la chiave del successo delle aziende e conoscere la forza lavoro di domani è importantissimo. I ragazzi hanno dimostrato grandi capacità e noi auspichiamo che si ripresentino alle nostre porte, che saranno aperte per stage, esperienze extracurricolari ed eventuali postazioni lavorative. Loro sono il nostro domani".

Molto soddisfatti anche gli studenti, che hanno avuto modo di apprendere competenze pratiche molto utili, come Michele Dionisi. "L’Università è molto teorica, queste esperienze invece ci insegnano il lavoro sul campo che, per chi come me è all’ultimo anno di magistrale, sono fondamentali. È una formazione completa e un assaggio del mondo del lavoro". Dionisi sottolinea anche come sia importante "la consapevolezza di aver acquisito una sicurezza in più dovuta dall’essersi messo alla prova. E questo è un grande rafforzamento per i percorsi futuri".

Anche Laura Consortini ha apprezzato molto la giornata di Place Your Talent: "Pensavo - dice - che le mie competenze teoriche bastassero per affrontare queste prove, ma non è stato così e ho imparato moltissimo. Bisognerebbe spingere molto su questi eventi perché mettono a nostro agio noi studenti e ci permettono di vedere realtà pratiche vere e concentrarsi sugli strumenti che servono realmente una volta usciti dall’Università".