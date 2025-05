Ancora regali per voi. Domani in edicola la terza super-cartolina

In tasca avete già due cartoline – quella di ieri e quella di oggi – e uno speciale da 128 pagine. Finita qui? Macché. Anche domani in edicola La Nazione farà trovare a tutti i suoi lettori un nuovo regalo. Parliamo della terza cartolina della "Collezione da promozione". L’iniziativa, lo ricordiamo, è in collaborazione con l’Associazione Cento che ha contribuito sia al recupero del materiale storico e alla redazione dei testi che trovate dietro ogni fotografia.

La terza cartolina della collezione racconta la promozione 1984-1985. Il Pisa di Anconetani, dopo due anni di Serie B, si prepara al grande salto. "Eravamo convinti di essere forti – racconta Klaus Berggreen –. Avevamo un gruppo valido sia nella testa che nelle gambe". "Anconetani – racconta ancora Berggreen – ha voluto che tornassimo in A. Era un grande motivatore e non è mai mancato. Oltre a costruire una squadra molto forte la affidò anche ad un allenatore estremamente valido: Gigi Simoni. Fu proprio grazie a Simoni se riuscimmo a portare a casa il risultato. Era un grande, un grandissimo allenatore. Ci ha convinti allenamento dopo allenamento, partita dopo partita e siamo cresciuti. Siamo diventati un gruppo, una squadra mentalmente forte e lo abbiamo dimostrato sul campo".

Quarant’anni fa la festa. "Tempi diversi – spiega Berggreen –, allora certamente non c’erano i pullman a due piani e i video su internet. Facemmo però una grande festa allo stadio con i tifosi. E la città festeggiò anche più di noi".

La collezione poi continua con le ultime due uscite. Domenica 11 maggio ecco una nuova gioia nerazzurra targata 1986-1987. Una seconda impresa firmata da Gigi Simoni in panchina. Si chiude lunedì 12 maggio con l’ultima promozione in Serie A – ovviamente escludendo quella appena vissuta – dei nerazzurri. Prenderemo in "esame" la stagione 1989-1990. Da allora abbiamo dovuto aspettare gli ormai fatidici 34 anni. Pronti a viaggiare nel tempo? Noi ci siAmo.

Saverio Bargagna