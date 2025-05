Il re della pizza incorona Pisa: "Dedica speciale per la Serie A. E in forno ci metto perfino la Torre"

"Ciao Errico, il Pisa è andato in Serie A, aspetto la promessa, una bella pizza per celebrare questo evento". Errico Porzio, pluripremiato maestro pizzaiolo discendente da una antica e storica famiglia di pizzaioli napoletani e influencer con un seguito da capogiro che conta oltre un milione e mezzo di follower sui social, ha mantenuto la promessa: creare una pizza special dedicata al Pisa in Serie A dopo 34 anni. Lo chef ha pubblicato un video sui social dove mostra passo dopo passo le fasi di realizzazione della pizza a forma di Torre pendente: "Siccome mi state molto simpatici, certo che la faccio", dice Porzio prima di mettersi all’opera. "Città di mare, città universitaria, città di ricerca e dall’anno prossimo anche città da Serie A. Una pizza per Pisa, eccola", si legge nella didascalia che accompagna il filmato. Poi inizia la magia in cucina.

Lo chef stende un disco di pasta sottile con poco cornicione e una forma "allungata proprio come la Torre", spiega Porzio. Procede con tre tagli sulla parte superiore della pasta e compone la Torre a più gusti. "Partiamo dalla parte bassa – dice – composta dalla provola di Agerola e macinato di mucco pisano, poi la stracciata di bufala; a seguire la crema di carciofi di San Miniato e le patate di Santa Maria a Monte con un po’ di stracciata di bufala". Un filo di olio extravergine e poi va tutto in forno. "Guaglio’, è stata una promozione lenta, docile e mai aggressiva, ma ce l’abbiamo fatta. La torre è pronta e va sfornata". Ultimo tocco per poi terminare l’opera: "Spalla di maiale pisana sulle patate e pomodori pisanello sulla bufala". Per finire "una pioggia di pecorino pisano, basilico e ancora un filo d’olio". Poi aggiunge scherzoso: "Ma c’è qualcosa che non va: la torre di Pisa è storta, allora facciamo un piccolo taglio sulla parte inferiore e andiamo ad inclinarla. Semplice ed efficace. Replicate ma non imitate perché la pizza del Pisa si deve saper fare".

Le iniziative per celebrare il Pisa in Serie A si stanno moltiplicando anche in città. Si attendeva da giorni la new entry nella carta della storica pizzeria La Tana nel centro storico di Pisa. Dopo le special dedicate a Canestrelli e Di Quinzio, finalmente è arrivata la pizza per la promozione dei nerazzurri. "Ecco la pizza Serie A a base di ragù, parmigiano e funghi porcini. La dedichiamo a Gabriele Piccinini", spiega Riccomi. Anche nel comparto dolciario c’è chi si è sbizzarrito per celebrare la squadra del cuore. "Siamo grandi tifosi e abbiamo deciso di celebrare questa vittoria creando i nostri biscotti di frolla e cioccolato dedicati alla Serie A. Sono subito andati a ruba", racconta Paola Nolè, titolare della pasticceria All’angolo di Paola. E le sorprese non finiscono. "Per i festeggiamenti di domani - aggiunge - stiamo pensando di sfornare anche una schiacciata a forma di A".