Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Pisa
CronacaManifestanti Pro Pal invadono i binari a Pisa, circolazione dei treni bloccata per quasi un’ora
24 set 2025
REDAZIONE PISA
Manifestanti Pro Pal invadono i binari a Pisa, circolazione dei treni bloccata per quasi un’ora

Gli attivisti hanno sfilato per le vie del centro, dopodichè hanno invaso la ferrovia all’altezza della stazione di Pisa San Rossore. Pesanti ritardi sui treni

Alcune centinaia di manifestanti pro Palestina bloccano la circolazione dei treni sulla direttrice Pisa-Lucca (Foto Mattia Del Punta)

Pisa, 24 settembre 2025 – Attivisti sui binari e circolazione dei treni bloccata per quasi un’ora. Accade a Pisa, dove nel pomeriggio di oggi, 24 settembre, si è svolta una manifestazione per la Palestina. I manifestanti, alcune centinaia, hanno sfilato per le vie del centro, dopodichè si sono recati verso la ferrovia.

Gli attivisti hanno occupato la direttrice Pisa-Lucca, invadendo i binari 2 e 3 della stazione di Pisa San Rossore. La manifestazione è partita alle 18.30 dal centro cittadino con un migliaio di persone in corteo. Il lungo serpentone ha attraversato le principali vie del centro fino a raggiungere piazza dei Miracoli dove i pro Pal hanno sfilato sotto la Torre pendente prima di raggiungere la vicina stazione di Pisa San Rossore: qui centinaia di manifestanti hanno occupato i binari e la circolazione ferroviaria è stata immediatamente interrotta.

I treni hanno accumulato diversi minuti di ritardo, dopodichè, in maniera del tutto pacifica, i manifestanti sono stati allontanati. La situazione è quindi tornata lentamente alla normalità senza tensioni o scontri. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine. Lunedì scorso, nel giorno dello sciopero generale, i manifestanti avevano messo in atto lo stesso tipo di protesta sui binari della stazione di Lucca. 

