La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Pisa
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sostanza cancerogenaChiudono negozi storiciStadio dei PiniFunerale BazzaniAffari Tuoi
Acquista il giornale
CronacaBoom di iscrizioni alla Scuola Bonamici: registrato il tutto esaurito per molti corsi
24 set 2025
ANDREA MARTINO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pisa
  3. Cronaca
  4. Boom di iscrizioni alla Scuola Bonamici: registrato il tutto esaurito per molti corsi

Boom di iscrizioni alla Scuola Bonamici: registrato il tutto esaurito per molti corsi

Le iscrizioni rimarranno aperte per tutto l’anno nella sede di via Cuoco

Il coro di voci bianche della Scuola

Il coro di voci bianche della Scuola

Pisa, 24 settembre 2025 – A pochi giorni dall’apertura, la Scuola di Musica Bonamici è gremita di allievi di tutte le età e molti corsi sono già sold out. L'offerta formativa anche quest'anno si presenta molto ricca e variegata spaziando dalla musica colta al jazz, al pop, alla musica contemporanea, attraverso corsi professionali o amatoriali di ogni strumento musicale e livello e corsi con metodo Suzuki. La scuola è convenzionata con il Conservatorio Cherubini di Firenze e con il Mascagni di Livorno e, su richiesta, prepara gli allievi all’accesso ai corsi di laurea di primo e secondo livello di tutti gli istituti superiori di studi musicali italiani.

Un gruppo di 45 insegnanti metterà a disposizione la propria professionalità per accogliere allievi con esigenze diverse, attraverso lezioni individuali, lezioni collettive, nonché gruppi di musica d’insieme, classica o moderna, per favorire la condivisione della pratica musicale e incrementare le capacità di ascolto reciproco. La scuola Bonamici offre anche corsi di Propedeutica per i più piccoli, divisi per fascia d’età, a partire da 0-3 anni; un percorso musicale per mamme e bambini che verte principalmente sull’ascolto, la pratica del far musica insieme e la condivisione.

A seguire i corsi di gruppo per bambini di 3-4 anni e di 5-6 anni. Sono attivi insegnamenti di tutti gli strumenti musicali, con lezioni individuali a cadenza settimanale, e corsi di canto (lirico, moderno o jazz). Da segnalare inoltre la Scuola delle Voci Bianche con Laboratori per bambini di tutte le età e il Coro di voci bianche “Bonamici” impegnato anche nelle produzioni operistiche del Teatro di Pisa, il Nuovo Coro Polifonico per adulti, il Coro Pop per ragazzi, l’Orchestra di giovani e giovanissimi. Completano l’offerta il Dipartimento di Musicoterapia che accoglie bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali e/o certificati ai sensi della Lg. 104, attraverso lezioni singole o di gruppo tenute da docenti altamente specializzati.

“Una scuola per tutti – afferma la direttrice Angelica Ditaranto – volta a contribuire alla crescita della persona in tutte le fasi della vita. Tutto questo è possibile grazie ai nostri 500 soci, grazie a Fondazione Pisa per il sostegno istituzionale e al Comune di Pisa per il contributo concesso attraverso il Bando Cultura”. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno presso la sede di Via Cuoco 3, nel quartiere de I Passi. Per informazioni 3480414547 www.scuolabonamici.it.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata