L’Università di Pisa celebra i 200 anni della prima cattedra di Egittologia del mondo

Pisa, 24 settembre 2025 – L’Università di Pisa celebra i 200 anni dall’istituzione della prima cattedra di Egittologia del mondo. Nell’anno accademico 1825-1826, il professor Ippolito Rosellini, un giovane orientalista tra i pochissimi studiosi della neonata disciplina, presentò un corso sulla storia e la lingua dell’antico Egitto. Pisa anticipava Parigi di ben sei anni: solo nel 1831 fu istituita una cattedra di Egittologia e affidata a Jean-François Champollion, oggi considerato il padre della materia, poiché fu il primo a decifrare i geroglifici nel 1822.

“Questo primato per Pisa fu possibile anche grazie al sostegno del granduca Leopoldo II di Toscana - spiega Gianluca Miniaci, professore di Egittologia del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere - Tanto interesse da parte del Granduca aveva anche delle motivazioni pratiche: Livorno all’epoca era la porta europea per tutte le antichità faraoniche. Ogni corte europea aspirava infatti a possedere una propria collezione egizia e Livorno fu scelta come principale approdo per questo particolare commercio”.

Navi cariche di cereali e prodotti esotici partivano da Alessandria d'Egitto e arrivavano nel porto di Livorno, portando anche statue, sarcofagi, mummie e papiri. Ben presto i lazzaretti e i magazzini livornesi si riempirono dei reperti che oggi possiamo ammirare nei musei di Torino, Firenze, Bologna, Londra, Parigi, Berlino, Vienna e Leida.

“Nacque perfino un vero e proprio turismo specializzato con antiquari, collezionisti e studiosi che si recarono nella città toscana per vedere di persona questa preziosa mercanzia", spiega Mattia Mancini del gruppo di ricerca di Miniaci, che ha condotto degli studi nell'Archivio di Stato di Livorno.

Per celebrare il bicentenario, gli egittologi dell'ateneo pisano hanno allestito un programma di eventi con incontri e un convegno internazionale a dicembre. Sarà anche allestita una mostra in cui saranno esposte le pagine delle prime lezioni di Rosellini, insieme ad altri documenti conservati alla Biblioteca Universitaria di Pisa, come antichi volumi, note manoscritte e i meravigliosi disegni realizzati durante la spedizione franco-toscana.

L'Egittologia con Rosellini infatti non si fermò alle lezioni. Insieme a Champollion, lo studioso pisano progettò un affascinante viaggio scientifico nella Valle del Nilo, finanziato dal granduca di Toscana Leopoldo II e da Carlo X di Francia: la celebre spedizione franco-toscana del 1828-1829 fu la prima missione egittologica realizzata. Rosellini e Champollion incaricarono alcuni disegnatori di documentare il materiale di templi e tombe. La parte toscana della spedizione arrivò nel porto di Livorno tra novembre e dicembre del 1829 con circa 2.000 reperti per il Museo Archeologico di Firenze e uno straordinario patrimonio di documenti, oggi conservato all’Università di Pisa: oltre 20.000 carte, tra quaderni di appunti, note manoscritte, lettere, testi e oltre mille disegni.