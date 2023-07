Tre giovani irregolari tutti espulsi

Lotta all’immigrazione clandestina: tre espulsi in poco tempo. I militari della Compagnia carabinieri di Pisa hanno contrallato diversi stranieri. Sono stati rintracciati 5 cittadini extracomunitari tutti irregolari sul territorio nazionale, nei confronti di 3 di questi, a termine di tutti gli accertamenti dovuti, è scattato l’accompagnamento presso i vari Centri di Permanenza per i Ripatri individuati dal Ministero dell’Interno, ad uno di questi è stato rinnovato il decreto di espulsione da parte del questore mentre nei confronti dell’ultimo, minorenne, è scattato l’affidamento ad un centro di accoglienza per minori della zona. Tutti sono stati segnali all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza sulla Legge per gli stranieri.