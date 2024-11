Tradizioni: celebrato il 40° Anniversario della Compagnia Balestrieri di Pisa

Pisa, 13 novembre 2024 – Il Centro Espositivo San Michele degli Scalzi (SMS) ha ospitato, nelle giornate del 9 e 10 novembre, i festeggiamenti per il 40° Anniversario della Compagnia Balestrieri di Pisa, un evento di grande rilevanza per la città e per la tradizione del tiro con la balestra. La manifestazione è stata dedicata al ricordo del Cavaliere Umberto Moschini, una figura storica e appassionata della cultura pisana, fondatore e promotore della Compagnia, scomparso il 17 marzo 2021.

La ricorrenza ha offerto inoltre l’occasione per celebrare Alfredo Del Moro, il balestriere più anziano della Compagnia, presente e attivo fin dalla costituzione dell’associazione e punto di riferimento per le nuove generazioni. L’evento ha visto l’inaugurazione di una mostra espositiva dedicata alla storia della Compagnia Balestrieri di Pisa, che ha ripercorso attraverso documenti, immagini e oggetti storici l’evoluzione e i successi di questo sodalizio, simbolo di identità e tradizione per la città. Ad arricchire il programma, una conferenza a cura del Professor Daniele Zucconi, autore del saggio storico “La peste del ’300”, che ha offerto al pubblico presente un interessante approfondimento sulla vita e le sfide del Medioevo.

La cerimonia di apertura della mostra è stata impreziosita dallo spettacolo dei tamburini e sbandieratori della Compagnia Balestrieri, un momento suggestivo che ha risuonato con il vibrante spirito delle antiche celebrazioni pisane. L’evento ha beneficiato del patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pisa, nonché della collaborazione dell’associazione culturale Le Piagge Convivio, a testimonianza del forte legame tra la città e le tradizioni storiche locali.

La Compagnia Balestrieri di Pisa desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutte le figure che hanno contribuito al successo della manifestazione, con un particolare riconoscimento ad Antonio Schena, a Stefano Fiorito (ex sbandieratore della Compagnia), al Professor Daniele Zucconi e a tutte le autorità intervenute. Tra queste, l’assessore alle Tradizioni e all’Identità di Pisa Filippo Bedini, l’Assessore Riccardo Buscemi, il Consigliere Anziano Maria Teresa Rossi, il Generale di Tramontana Matteo Baldassari, il Cancelliere Civile della Parte di Mezzogiorno Franco Napodano e il magistrato del San Michele Francesco Degl’Innocenti. Un ringraziamento speciale va anche ad Alessio Falchi per aver realizzato la locandina dell’evento e a Luciano Amedei per aver catturato, con le sue splendide fotografie, i momenti più significativi della manifestazione.

Questo 40° Anniversario rappresenta un’occasione importante per rinnovare lo spirito della Compagnia Balestrieri e per tramandare alle future generazioni il valore delle tradizioni storiche e culturali che arricchiscono l’identità pisana.