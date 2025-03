Toscano "Un posto migliore"

In uscita oggi su tutte le piattaforme digitali "Un Posto Migliore", il secondo album del giovane cantautore pisano Giovanni Toscano. Il disco, già presentato attraverso un vodcast - format inedito nel panorama musicale - è un viaggio alla ricerca della felicità, tra passato e presente. "Questo disco è frutto di un lavoro che va alla ricerca di quel luogo, fisico ed emotivo, - spiega l’artista in una nota - che ci consente di stare bene in un mondo che cambia rapidamente. Non è solo un racconto di esperienze personali, ma anche una riflessione universale sul diventare adulti e sulla perpetua ricerca del proprio posto nel mondo". Traccia dopo traccia, l’artista si immerge in una continua esplorazione della propria identità al di fuori delle aspettative sociali, celebrando un inno allo stare insieme e all’importanza delle relazioni interpersonali, che si rispecchia nelle due importanti collaborazioni con Emma Nolde e Assurditè.

"Ogni traccia è un racconto intimo che si intreccia con sensazioni di malinconia - si legge ancora nella nota -, ma al tempo stesso con una voglia continua di andare avanti, mantenendo viva la capacità di stupirsi e di apprezzare i piccoli momenti quotidiani". Amore, amicizia, famiglia e ricordi sono i temi principali delle dieci canzoni dell’album attraverso cui l’artista dà una sua personale lettura del mondo e dell’età adulta. "Un Posto Migliore" è stato presentato a Milano in anteprima live, con una performance di chitarra e voce, durante l’evento prodotto da Live Moment all’Enosteria sociale con terrazza. Giovanni Toscano, cantautore, scrittore e attore pisano classe ’96, esordisce nel 2018 al cinema come protagonista nel film di Paolo Virzì "Notti Magiche", presentato alla festa del cinema di Roma.

A questa fortunata esperienza fanno seguito la partecipazione alle prime due stagioni della fiction di Rai1 "Studio Battaglia" e un ruolo in "Romantiche", film di Pilar Fogliati con la sceneggiatura di Giovanni Veronesi. A marzo 2023 esce il suo primo album "Arrogantissimo" anticipato dal singolo "Giornataccia", che dà il via al suo viaggio in musica, oggi giunto a un nuovo importante traguardo con il secondo disco. Il 4 aprile l’album uscirà anche in versione vinile e in edizione limitata autografata disponibile in pre-order al seguente link https://giovannitoscano.lnk.to/upm_pre.

Stefania Tavella