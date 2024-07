Torneo della Balestra. La 57esima edizione

Si svolgerà sabato in piazza del Duomo la 57esima edizione del torneo nazionale della balestra antica, che vedrà Pisa al centro del panorama nazionale della rievocazione storica. "Voglio ringraziare il gruppo Balestrieri di Porta San Marco di Pisa per aver portato questo prestigioso appuntamento in città – ha detto l’assessore Filippo Bedini -. Un evento di portata nazionale in un luogo, la nostra piazza Duomo, che darà risonanza enorme alla giornata". Il programma prevede alle 15.45 la partenza del corteo storico da piazza Arcivescovado, con attraversamento di piazza dei Miracoli, alle 16 la solenne benedizione dal sagrato della Cattedrale alle Compagnie, alle 16.30 l’inizio dei tiri di gara tra le Compagnie di Balestrieri, alle 17.45 l’inizio dei tiri al Corniolo dei finalisti, cui seguirà alle 19 la proclamazione dei vincitori. "Questo evento si colloca in un progetto più ampio - ha continuato Bedini - che esce dagli appuntamenti tradizionali del Giugno pisano. Un grande in bocca al lupo ai Balestrieri di Porta San Marco". A sfidarsi, oltre al Gruppo dei Balestrieri di Porta San Marco, la Compagnia Balestrieri di Lucca, la Federazione Balestrieri di San Marino, la Società Terzieri Massetani di Massa Marittima, la Società Balestrieri della città di Volterra. I banchi di tiro saranno allestiti nella porzione di prato di piazza Duomo, tra Porta Nuova, la Torre del Catallo e Torre del Leone. Al campione assoluto, ‘Re della balestra 2024’, sarà dato in premio il prezioso Collare d’oro da detenere per un anno, donato nel 1962 dall’associazione amatori armi antiche di Milano, e alla città di appartenenza del vincitore sarà assegnato il Palio dipinto per l’occasione da Daniele Bertieri raffigurante la Madonna di sotto gli Organi, protettrice della città di Pisa. Medaglia d’oro per il vincitore assoluto e il trofeo artistico per la prima Compagnia classificatasi nella competizione a squadre, medaglie d’argento per i finalisti e, infine, medaglie di bronzo per tutti i partecipanti. Tra le iniziative anche un concorso fotografico incentrato sulla valorizzazione delle antiche tradizioni del tiro con la balestra antica da banco.

S.T.