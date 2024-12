Torna Me.Mo alla Sant'Anna, per incoraggiare i giovani nel percorso universitario

Pisa, 3 dicembre 2024 - È aperta fino a martedì 17 dicembre la selezione per la sesta edizione del progetto Me.Mo. Merito e Mobilità Sociale, il progetto di orientamento della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite uno specifico protocollo di intesa. Grazie un finanziamento con fondi PNRR (Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1, Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate") nell’ambito del progetto Merita – La Rete per il Talento, le nuova selezione, permette di ampliare il bacino di partecipanti da 360, come nelle edizioni precedenti, fino a un massimo di 600. Il progetto Me.Mo. prevede un programma di orientamento pensato per studentesse e per studenti del penultimo anno delle scuole superiori che dimostrano un ottimo rendimento scolastico e che provengono da contesti sociali ed economici di possibile fragilità, come l’essere figlie e figli di genitori non laureati. L’intento del progetto Me.Mo Merito e Mobilità Sociale è, infatti, fornire loro gli strumenti per scegliere il percorso universitario più adatto, incoraggiandoli a seguire le proprie ambizioni accademiche e professionali.

Perché partecipare al progetto Me.Mo. Merito e Mobilità Sociale. Il progetto presenta un percorso di orientamento lungo un anno pensato per far conoscere le possibilità che l’università offre, oltre ad approfondimenti sui diversi percorsi di studio, con una particolare attenzione al contesto di partenza dei possibili futuri studentesse e studenti. L’obiettivo è ridurre le disuguaglianze di accesso all’istruzione universitaria, incoraggiando le nuove generazioni a intraprendere gli studi universitari, a prescindere dalla loro contesto familiare e sociale. Il programma include attività di apprendimento “peer to peer” (da pari a pari), durante le quali le e i partecipanti sono seguiti da studenti e studentesse universitari di poco più grandi, facilitando così un confronto su esperienze e percorsi di vita simili.

Come presentare la candidatura per il progetto Me.Mo. Merito e Mobilità Sociale. Gli istituti scolastici hanno ricevuto una comunicazione ufficiale via mail che riporta tutte le informazioni per aderire al progetto. I docenti sono invitati a identificare le studentesse e gli studenti con i requisiti richiesti, che dovranno registrarsi sulla piattaforma indicata entro martedì 17 dicembre 2024 per partecipare alla selezione.

La struttura del programma. Il percorso, del tutto gratuito e della durata di un anno, include incontri nelle diverse regioni tematici in presenza e un periodo residenziale di tre giorni presso la Scuola Superiore Sant’Anna a Pisa, oltre ad approfondimenti accademici, orientamento sulle opportunità offerte dagli studi universitari, simulazioni di test di ammissione e percorsi di mentoring personalizzati. In accordo con ogni scuola, la partecipazione a Me.Mo. potrà essere riconosciuta come parte dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). Per maggiori informazioni si può visitare il sito ufficiale della Scuola Superiore Sant’Anna, al seguente link https://www.santannapisa.it/it/progetto-memo oppure scrivere a [email protected].