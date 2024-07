Torna la task force dell’Annonaria. Sette agenti anti-dehors abusivi

Torna l’ Annona con sette vigili e non sarà più vita facile per i furbetti dell’occupazione di suolo pubblico. La nuova struttura dei Vigili urbani inserita nel contesto del nucleo centro storico della Polizia Municipale avrà competenza specialistica su materie quali: disciplina del commercio, dei pubblici esercizi e dei circoli privati, competenza nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, strutture ricettive, controllo occupazioni suolo pubblico, taxi e Ncc, professioni turistiche (guide, accompagnatori), gestione fiere e mercati del centro storico, gestione oggetti rinvenuti. Nel provvedimento si legge che: "preso atto che tra gli obiettivi che l’amministrazione comunale ha assegnato all’ufficio della Polizia. Municipale ve ne sono alcuni, ritenuti urgenti e prioritari, che coinvolgono ambiti propri della polizia amministrativa, quali ad esempio controllo strutture ricettive, controllo occupazioni suoli pubblici; Dato atto che nell’attuale microstruttura dell’Ufficio non è previsto un nucleo specifico di polizia amministrativa – annonaria, dette materie essendo state ricomprese nella competenza del Nucleo Centro Storico. Ritenuta nelle more della definizione della nuova microstruttura, la necessità di ricostituire il suddetto nucleo specialistico, dotandolo di autonomia funzionale ed assegnandovi una prima aliquota di personale reperito tra i dipendenti facenti attualmente parte del Nucleo centro storico". La Annona, va ricordato, è il nucleo di polizia amministrativa e nelle more della ridefinizione della nuova microstruttura, verrà affidata al vice comandante Alberto Messerini.

Carlo Venturini