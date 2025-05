Torna la magia della bici delle storie per tutti

Torna la magia delle storie "in bici", ancora più emozionante in vista del passaggio del Giro d’Italia nella nostra città il 20 maggio. All’edicola della legalità domani 8 maggio alle 17 Daniela Bertini racconterà le storie estratte dalla collana "Le fiabe di Marianeve" ad un pubblico di grandi e piccoli nella cornice di Piazza Martiri della Libertà. Un percorso itinerante quello di Daniela, che racconta come è nata la sua idea: "la bici delle Storie nasce nel 2015 come format originale, in precedenza la mia attività di lettrice e narrastoria (di lettrice volontaria per il circolo di lettura ad alta voce e di Pisa e per l’associazione culturale il gabbiano di cui sono direttrice artistica) era svolta con un carrello su cui portavo un tronco di fico e storie appese". La volontà è quella di unire la voglia di raccontare e leggere storie ai bimbi, alle famiglie, in strada, nelle piazze, agli eventi cittadini, alla possibilità di spostarsi agevolmente per la città con un mezzo ecologico come la bicicletta. Da questa esperienza è nato anche un libro, "La Bici delle storie", edito da Pacini. L’emozione più grande è vedere gli occhi dei bimbi e bimbe che si illuminano quando colgono immagini, emozioni, particolari delle storie che leggo - continua la Bertini - che in qualche modo risuonano in loro o accendono in loro curiosità. Spesso intervengono mentre leggo, io stessa li coinvolgo e interagisco con loro, che è il modo migliore per farli entrare nella narrazione. Prediligo le storie dei classici e della collana "A Marianeve, con cui portiamo avanti il progetto di costruzione di scuole un Etiopia insieme al Gma Onlus".