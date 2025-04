Torna la lirica al cinema Arsenale: "Offerta culturale adeguata a Pisa"

L’opera lirica torna ad allietare le poltrone nere del Cineclub Arsenale. Per i prossimi cinque martedì alle 18 nella sala Sammartino la rassegna "Lirica all’Arsenale" trasformerà lo spazio cinematografico in una sala d’opera, per godere dal vivo della voce di soprani, tenori e baritoni che, accompagnati dal pianoforte eseguiranno i capolavori di Puccini, di Mascagni, di Verdi e di altri nomi della storia della musica. Nel cartellone che si svolgerà tra aprile e maggio (8, 15 e 29 aprile, 13 e 27 maggio) ci saranno le arie tratte da Tosca, La bohème, Gianni Schicchi, Cavalleria rusticana, Turandot, La traviata e altre opere. La seconda edizione del progetto, che l’anno scorso ha contato circa 500 partecipanti, nasce da un’idea di Alfea Cinematografica ed è realizzata in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa per portare a Pisa "un’offerta culturale e artistica adeguata alla fama di Pisa". Nel dettaglio degli appuntamenti, martedì 8 aprile alle 18 sul palco della Sammartino si esibiranno i soprani Brunella Carrari e Graziana Biondi, il tenore Leonardo Filidei e il pianista Gabriele Bonci. I concerti si chiuderanno sempre con un aperitivo in compagnia degli artisti. "Un’iniziativa che porta in scena un genere che a Pisa non viene proposto con frequenza e che arricchiremo con una maggiore varietà brani in cartellone - dichiara Alberto Gabbrielli, presidente del Cineclub Arsenale -. Abbiamo pensato a rendere l’evento disponibile a tutti, grazie a una traduzione in inglese della presentazione delle arie, che permetterà una fruizione internazionale".

Anche il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli ha ribadito "l’orgoglio" dell’associazione di categoria di far parte del progetto: "l’accoglienza turistica è un tema fondamentale per Pisa ed eventi come questo sono molto importanti per provare a trattenere il turista in città e allo stesso tempo uno stimolo a lavorare affinché la qualità dell’offerta sia davvero significativa". A lui ha fatto eco l’assessore Paolo Pesciatini che ha sostenuto l’iniziativa per la sua capacità di inserirsi "nell’ampia offerta turistica cittadina per valorizzare Pisa non solo per il suo straordinario patrimonio artistico, gastronomico e culturale, ma anche per offrire esperienze musicali di alto livello a ospiti e cittadini". I biglietti (18 euro, 15 per i residenti e 9 per gli studenti) sono disponibili alla biglietteria del Cineclub Arsenale.

Mar. Fer.