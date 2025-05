Torna il Pisa Cat Friendly: tre giorni di eventi a tema gatto

Pisa, 26 maggio 2025 - Torna da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno l’appuntamento nel centro storico con il “Pisa Cat Friendly”, l’iniziativa che vede protagonisti le attività commerciali ed i gatti organizzata dall’associazione Animalissima e da Confesercenti Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. Tre giorni intensi con il gatto assoluto protagonista attraverso incontri, seminari, mostre ed anche una proiezione al Cinema Odeon. Gatti che con i loro padroni ed in un ambiente al massimo del comfort, saranno presenti nei negozi del centro storico il sabato pomeriggio.

“Una manifestazione unica nel suo genere che attraverso la collaborazione con commercianti, veterinari, associazioni locali e appassionati, mette al centro il gatto facendolo conoscere fuori dai circuiti classici, con l’obiettivo di far diventare Pisa la prima città italiana “Cat Friendly” – spiega il presidente di Confesercenti Pisa Fabrizio Di Sabatino -. Questo incontro tra il mondo felino, il commercio al dettaglio e il pubblico offre a tutti i partecipanti la possibilità di scoprire i segreti e le curiosità sul mondo dei gatti e avere consigli su come affrontarlo grazie a interventi di esperti qualificati, creando un’atmosfera vivace, coinvolgente e di interazione fra commercianti e pubblico sia locale che turistico. L’obiettivo è di trasformare la nostra città in questi giorni in capitale italiana del mondo felino. Non a caso accoglieremo i visitatori con una card particolare che permetterà loro di accedere a monumenti ed attrazione di Pisa e del suo territorio con una scontistica dedicata questo attraverso le nostre convenzione con il Camminamento mura Pisa, la Rocca di Vicopisano e Bagni di Pisa. Un ringraziamento infine a Buonapet, Registratori PRF di Romboli e Fantacci e le magistrature del Gioco del Ponte di San Francesco e Dragoni present domenica a San Rossore”.

Una tre giorni che prevede venerdì 30 maggio dalle ore 15:30 alle 18:30 presso Sala Gronchi nel Parco di San Rossore l’ incontro con disabili e anziani grazie al seminario "Felini in armonia: interazione e benessere per tutti" a cura di Manuela Bollati, Erika Masoni, Sara Pasini, Paolo Colombara; i relatori mostreranno con prove pratiche come si svolge un "percorso carezza" e parleranno dei "benefici di vivere con un gatto". Sabato 31 maggio dalle ore 16:00 alle 19:30, la presenza di allevatori nei negozi storici di Pisa ed in Largo Ciro Menotti l'artista Veronica Pia omaggerà i suoi disegni in estemporanea.

Dalle ore 21:30 seminario "Gatti sotto le stelle" a cura di Manuela Bollati presso Bastioni del Parlascio ed a seguire visita guidata del Camminamento delle mura di Pisa nel tratto Largo del Parlascio - Piazza dei Miracoli (massimo 40 persone, si consiglia quindi la prenotazione scrivendo a [email protected]: 15 euro a persona, 10 per i possessori della PisaCatFriendlyCard”. Domenica 1 giugno dalle ore 10:00 alle ore 19:00 presso Sala Gronchi nel Parco di San Rossore esposizione di gatti di razza con la presenza nell’area esterna delle Magistrature di San Francesco e dei Dragoni che proporranno giochi medioevali, corteo storico con sbandieratori e laboratori per bambini”.