Matteotti, 30 anni di gusto. Una cena contro la violenza

Una cena per spegnere 30 candeline. Con una serata all’insegna dell’eleganza e del talento, l’istituto Alberghiero Matteotti di Pisa ha concluso i festeggiamenti per il suo 30esimo anniversario con un evento speciale: la cena di gala "Eccellenze Femminili – Omaggio culinario alle autorità", interamente organizzata dalle docenti e dalle studentesse dell’istituto. L’evento ha saputo coniugare tradizione, innovazione e un forte messaggio sociale, celebrando il contributo delle donne nel mondo del lavoro e nella società. Il dirigente scolastico Salvatore Caruso ha evidenziato tre punti fondamentali: "Il rispetto delle istituzioni è un valore che trasmettiamo ai nostri studenti, affinché comprendano che ogni traguardo si raggiunge con impegno e senso di responsabilità. È noto che il talento femminile brilla in tutti i settori e, nel nostro caso, nell’ambito dell’accoglienza e della ristorazione. Questa serata vuole pertanto essere un tributo alle donne e un’occasione per ribadire la necessità di garantire sempre pari opportunità e rispetto. Il ruolo della donna è fondamentale nella vita e nella società e, attraverso questo evento, la scuola vuole sottolineare con forza il rifiuto della violenza e l’importanza del rispetto reciproco. Infine, oggi festeggiamo con orgoglio i 30 anni dell’Alberghiero Matteotti di Pisa, una realtà che rappresenta un punto di riferimento nella formazione di professionisti dell’ospitalità". Un menù raffinato e una presentazione impeccabile curata dalle studentesse sotto la guida delle docenti.

Nel corso della serata, le studentesse della professoressa Cesarotti hanno voluto omaggiarla con dei fiori, in segno di gratitudine per la passione e l’amore per la cucina che sa trasmettere loro. Un ringraziamento speciale va alle professoresse Paoletti, Nicosia e Lisa Bartoletti quest’ultima, con le sue creazioni "ha saputo allestire la tavola con grande raffinatezza ed eleganza". Alla serata era presente anche il professor Romano Gori, ex dirigente dell’istituto che ha dato origine alla vita dell’alberghiero Matteotti.