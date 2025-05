Caritas, partiti i lavori alla mensa nell’ex cinema

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione della mensa Caritas gestita dalla parrocchia di Santo Stefano extra moenia, nei locali dell’ex cinema Arena a Porta a Lucca. Il primo intervento avviato è stato reso possibile grazie ad una squadra di sostenitori: Rotary Club Pisa, Galilei, Pacinotti, Fibonacci, Monte Pisano e Cascina, S. Rossore, Lions Club Host, Certosa, AMMI, Fidapa, Soroptimist, Inner Wheel, Rotaract Pisa. A ‘dare gambe’ ai lavori anche il ricavato della serata dello scorso 7 maggio, promossa dai Rotary: il musical - "Insieme per un posto a tavola" – andato in scena a Palatodisco, a San Giuliano, che ha visto la partecipazione di Michele Crestacci, dell’Orchestra Filarmonica Pisana, del gruppo musicale I Clandestini, di Giorgio Vaglini ed Elenia Di Cesare. Ed in corso ci sono altre iniziative organizzate dalla comunità. Questa prima fase – che comprende l’ingresso della mensa, l’area bagni e i servizi sanitari – sarà inaugurata entro il prossimo 30 giugno. Ma i lavori non si fermeranno qui: il cantiere proseguirà, infatti, senza interruzioni con un primo lotto di interventi, che interesserà l’intera zona mensa al piano terra. Il progetto e il cronoprogramma dei lavori saranno illustrati in un’assemblea pubblica fissata per mercoledì 4 giugno alle 18:45 nei locali di S. Stefano. All’assemblea saranno presenti anche i tecnici: l’ingegner Federico Leoncini, con il collaboratore ingegner Andrea Forti, per la parte strutturale; l’ingegner Michele Luppichini, per tutta la parte impiantistica. Nel lotto successivo saranno poi compresi anche i locali parrocchiali e il teatro con l’obiettivo complessivo di messa in sicurezza e a norma di tutti gli spazi.

"La mensa dei poveri di via Luigi Bianchi è in funzione da settembre a giugno, con orario serale, e serve circa 30 ospiti ogni sera – spiega il parroco, don Federico Franchi - La maggior parte degli utenti sono stranieri ma sono in aumento sia gli italiani che le persone del territorio. Circa 80 i volontari impegnati, per lo più provenienti dalla nostra Unità pastorale, ad accezione della sera del giovedì sera che viene gestita dal seminario e una domenica ogni 15 giorni nella quale i volontari arrivano da Barbaricina Cep e Sacro Cuore".

F.B.