Torna il laboratorio di scrittura creativa: a lezione da Paola Alberti

Pisa, 29 agosto 2025 – Riprende il corso di scrittura creativa tenuto dalla scrittrice e giornalista Paola Alberti nella Libreria Civico 14, a Marina di Pisa. Le tecniche letterarie e la teoria del mestiere dello scrittore sono gli argomenti delle lezioni che Paola Alberti, allieva di Dacia Maraini, terrà a Marina di Pisa, con incontri mensili, a partire da mercoledì 3 settembre, alle 18.

Novità di quest'anno sarà la tecnica per potenziare l'ispirazione e per chiamare a raccolta il coraggio di vivere una vita creativa. Il corso, che è anche un laboratorio di scrittura, giunto alla quinta edizione, ha ispirato l'antologia di racconti “Se una sera uno scrittore o una scrittrice” (ETS, 2025), con testi scritti dai migliori allievi della Alberti, ed è rivolto a tutti coloro che vogliono approfondire le tecniche letterarie per la stesura di un testo narrativo o anche per migliorare le proprie capacità di elaborare un testo scritto.

Gli incontri nella libreria di Mariangela Mori saranno mensili e avranno la durata di un'ora e mezza, dalle 18 alle 19:30, fino a giugno prossimo. I partecipanti al corso potranno così scoprire la tecnica del cliffhanger, che spinge a leggere un romanzo tutto d'un fiato, il “show don’t tell”, l'analessi e la metalessi, le “loose ends” e tanti altri strumenti per definire al meglio la trama, i personaggi, i dialoghi verosimili, la prospettiva e il finale di un racconto, fino alla revisione del testo di un romanzo. Informazioni: Libreria Civico 14, in via Maiorca 14/B, a Marina di Pisa, tel 050 8058056 o Paola Alberti tel 3474736920.