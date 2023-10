Tirocini under 35. Selezione pubblica

L’Asl Toscana Nord Ovest ha indetto una selezione pubblica per formare una graduatoria da cui attingere per attivare progetti di tirocinio extracurriculare sulle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara. Per partecipare i requisiti richiesti generali sono età non inferiore a diciotto anni e non superiore a 35 anni, essere iscritti ad un Centro Impiego della Toscana, non aver effettuato precedenti esperienze di tirocinio extracurriculare all’interno dell’azienda o da altri soggetti pubblici o privati nel medesimo profilo professionale, non avere effettuato attività lavorative all’interno della stessa azienda sanitaria nei 24 mesi precedenti. I settori sono tre. Economico contabile: serve laurea triennale in economia o altra laurea attinente al settore economicocontabile o diploma quinquennale di amministrazione, finanza e marketing. Accoglienza, comunicazione e segreteria: laurea in scienze della comunicazione o in lingue straniere, o letterefilosofia o informatica umanistica o altra laurea umanistica oppure diploma di maturità di liceo classico, liceo scientifico, liceo linguistico, liceo di scienze umane. Giuridico-legale: laurea triennale o specialisticamagistrale in materie giuridiche (come laurea in giurisprudenza, scienze politiche o altra laurea equivalente). Ciascun tirocinio avrà una durata di sei mesi e prevede lo svolgimento di circa 600 ore (di norma 25 ore settimanali). Un progetto di tirocinio potrà prevedere eventuali ore aggiuntive fino ad un massimo di 33 ore settimanali. Il tirocinante dovrà svolgere almeno il 70% delle ore totali previste nel progetto di tirocinio. A ciascun tirocinante sarà liquidata una borsa di studio pari a 5000 euro mensili lordi, quale rimborso spese forfettario. Domande entro il 25 ottobre solo tramite PEC a direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it.