Splendido Pisa: i tifosi all’aeroporto per accogliere la squadra dopo la vittoria a Palermo

Pisa, 1 febbraio 2025 – “Arriva lo squadrone nerazzurro”: il coro dei tifosi del Pisa risuona dentro all’aeroporto Galilei in un sabato di tante partenze e arrivi. In mezzo ai turisti, tanti tifosi nerazzurri hanno accolto l’arrivo dell’aereo del Pisa Calcio di ritorno dalla vittoriosa trasferta di Palermo, con i rosanero battuti per 1-2.

I tifosi del Pisa sono andati all'aeroporto Galilei per abbracciare la squadra di ritorno da Firenze (Del Punta / Valtriani)

Un grande momento, con la squadra di Inzaghi virtualmente prima sopra il Sassuolo. E la città inevitabilmente sogna in questo campionato di Serie B in cui tutto sta andando a gonfie vele. Tante le famiglie e i bambini, tutti a caccia di autografi e selfie con la squadra.