Think Bag, vince Daseul con la sua borsa "Choi Bag"

Chiusa la terza edizione di Think Bag, un contest e progetto didattico promosso e sostenuto dalla rivista Leather&Luxury e la pelletteria fiorentina Loipell rivolto agli studenti del master in Bag Design di Polimoda. DASEUL CHOI - Ad aggiudicarsi la vittoria la studentessa coreana Daseul Choi con la sua borsa "Choi Bag", che sarà prodotta da Loipell in edizione limitata per essere venduta da settembre 2023 in alcuni importanti store italiani e online. La designer avrà inoltre l’opportunità di svolgere uno stage presso Dunhill. Think bag - Nasce da una collaborazione avviata nel 2021 per invitare i giovani talenti di Polimoda a progettare e realizzare l’accessorio iconico per eccellenza, la borsa, sfidando le complessità che dovranno affrontare nel mondo del lavoro - come i budget, le tempistiche e le difficoltà di sviluppo ideaprototipo. Questa terza edizione, iniziata a febbraio, ha visto nascere e svilupparsi sette borse progettate da altrettanti designer di diverse nazionalità. La sua Choi Bag verrà presentata a Mipel e Lineapelle il prossimo settembre nello stand di Leather&Luxury e poi prodotta da Loipell in edizione limitata per essere messa in vendita. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer, per il sostegno della diabetologia dell’ospedale.