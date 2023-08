Test d’ingresso: si torna a Lucca Prova per oltre 3mila candidati Tra le novità 2023, lo psicologo

Lucca apre le sue mura agli oltre 3mila candidati per i test per i corsi di laurea dell’Università di Pisa che si ritaglia con questa scelta extra-moenia, il ruolo di ateneo di Area vasta. Niente dunque tensostruttura a San Rossore (giudicata troppo costosa) con i lucchesi gongolanti per l’indotto che i candidati e famiglie al seguito porteranno al Polo Fiere. L’altra novità dell’anno accademico 2023-2024 è che i test per Medicina Chirurgia Odontoiatria sono stati fatti on line su una piattaforma nazionale. E si conferma il blocco degli aumenti delle tasse universitarie che arrivano come soglia massima a 2400 euro.

Una novità è poi lo psicologo di supporto allo studente stressato e il rinnovo della convenzione con la Asl per l’assistenza sanitaria agli studenti non domiciliati.

I test a Lucca e Pisa. Si terranno a Lucca le prove per Psicologia (5 settembre Polo Fiere). Il 7 settembre quelle per la magistrale sempre in psicologia. Il 12 settembre triennale di Scienze Motorie e il 14 settembre Professioni Sanitarie sempre al Polo Fiere. Il 20 settembre Scienze della Formazione Primaria al Polo Fiere; ed a seguire il 21 settembre: Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate. Il 28 settembre si torna a Pisa con i test per la magistrale in professioni sanitarie al polo di Porta Nuova. Sono attesi circa 3mila candidati che si contenderanno 1177 posti ad Unipi.

Tasse e contributi. La contribuzione annuale massima prevista per l’immatricolazione all’Università, oltre alla tassa regionale di € 140 e all’imposta di bollo di € 16, ammonta a € 2.400. La prima rata, pari a € 356 deve essere versata entro la scadenza dell’immatricolazione, ad eccezione di coloro che presentano domanda di borsa di studio all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Toscana. È possibile ottenere una riduzione del contributo annuale di Ateneo. La domanda per la riduzione delle tasse si presenta on line tramite il portale Alice a partire dall’11 settembre 2023 e fino al 31 ottobre 2023.

Assistenza sanitaria. A partire dall’anno accademico l’ateneo, in collaborazione con la Usl Toscana nord ovest e con i Medici di Medicina Generale di Pisa, ha introdotto un’importante novità che potrà interessare tutti gli studenti non residenti nella Regione Toscana e che decidono di non spostare a Pisa il loro domicilio sanitario. Coloro che si trovano nella situazione descritta potranno, se lo vorranno e contribuendo con una modestissima somma di denaro, usufruire di un servizio di assistenza sanitaria da parte di un medico del territorio pisano, potendo tuttavia mantenere il medico curante scelto nella sede di residenza. Il servizio prevede che al momento dell’adesione, e dopo aver versato il contributo previsto (15 € per l’intero anno accademico), lo studente possa scegliere uno dei medici di base del territorio pisano che hanno aderito al servizio e su cui troverà tutte le informazioni prima di effettuare la sua scelta.

Assistenza psicologica. Il servizio di ascolto e consulenza si rivolge a chi può incontrare difficoltà nell’affrontare alcune situazioni legate alla propria esperienza di vita universitaria (organizzazione del tempo, metodo di studio, difficoltà di concentrazione, ansia, senso di inefficacia e calo motivazionale). Gli studenti interessati hanno la possibilità di usufruire di un percorso di consulenza e supporto psicologico individuale o di gruppo. Il servizio di Ascolto organizza anche seminari di approfondimento e potenziamento delle competenze trasversali e soft skills, nonché seminari su come migliorare il proprio metodo di studio e affrontare efficacemente le prove di esame.

Carlo Venturini