Terre di Pisa Food & Wine: è boom. Incassi per oltre 500mila euro

Un successo di pubblico e di incassi. Il Terre di Pisa Food & Wine Festival ha attirato quasi seimila visitatori, registrando un incremento di oltre mille persone rispetto all’edizione 2023. Grazie a questa crescita di pubblico, l’evento ha generato un impatto economico stimato di 507mila euro, pari a 3,8 volte l’investimento iniziale della Camera di Commercio. Questo risultato è stato ottenuto soprattutto grazie alla spesa complessiva dei visitatori, che ha sfiorato i 293mila euro, nonostante la giornata di sabato sia stata in parte compromessa dalla pioggia. A dirlo è uno studio condotto dall’Istituto di Studi e Ricerche realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. L’indagine ha previsto tre rilevazioni distinte (visitatori, produttori/espositori, attività economiche collocate nei dintorni di Piazza Vittorio Emanuele II), che hanno coinvolto più di 500 soggetti e che sono state realizzate grazie al contributo degli studenti dell’Istituto Galilei Pacinotti. "Il successo di questa edizione del Festival non è solo un traguardo, ma un chiaro segnale dell’importanza di eventi che celebrano la nostra cultura e i nostri prodotti locali – commenta Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. – Questo evento, nel corso degli anni, ha saputo attrarre migliaia di visitatori e ha generato un impatto economico significativo, dimostrando come la sinergia tra produttori, operatori economici, associazioni di categoria, enti locali e istituzioni possa trasformarsi in un’opportunità concreta per la crescita del territorio. Desidero a questo proposito esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile questa iniziativa. Il nostro impegno è quello di continuare a investire nel miglioramento del Festival, ascoltando le esigenze di visitatori ed operatori affinché il Terre di Pisa Food & Wine Festival diventi un appuntamento imperdibile". In termini di spesa, i visitatori hanno speso in media circa 52 euro al giorno, in aumento rispetto ai 40 dello scorso anno. I visitatori ‘locali’, provenienti dalla città e dalla provincia di Pisa, hanno speso mediamente 43 euro, mentre i ‘non locali’ toccano i 68 euro. Chi è arrivato da altre province toscane è arrivato a circa 50 euro, mentre i visitatori da altre regioni italiane hanno speso 66 euro. I turisti stranieri, infine, hanno raggiunto i 95 euro. L’assessore al commercio Paolo Pesciatini dice: "Visitare questo festival fa accrescere l’orgoglio di appartenere ad una cultura che valorizza le ricchezze del territorio e di ricchezze Pisa e le sue terre ne hanno da vendere e far conoscere". Carlo Venturini