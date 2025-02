Tenta colpo col piede di porco 39enne in manette

Nella tarda serata di venerdì, i carabinieri della Stazione di Navacchio hanno arrestato un cittadino straniero di 39 anni, accusato di tentato furto aggravato all’interno di un negozio di ottica in via Provinciale Cucigliana a Cascina. L’allarme è scattato grazie a una segnalazione al 112Nue. I carabinieri sono arrivati sul posto e hanno sorpreso il malvivente all’interno del negozio, proprio mentre tentava di mettere a segno il colpo. L’uomo, con un piede di porco, aveva già forzato la porta d’ingresso, ma la sua azione è stata interrotta dall’arrivo dei militari. L’uomo è stato immediatamente bloccato, impedendogli di portare a termine il furto. Il piede di porco utilizzato per forzare la porta è stato sequestrato. L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto in camera di sicurezza del Comando, fino all’udienza svoltasi ieri mattina, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Cascina.