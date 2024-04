Telecamere ‘per le allodole’. E l’abbandono di rifiuti continua: "Quanto costano ai cascinesi?"

"Cascina piena di rifiuti abbandonati: le telecamere continuano a non fare il loro dovere, quanto ci costano?". È una delle domande che rilancia il gruppo consiliare di opposizione “Valori e Impegno Civico. "Circa un anno fa - incalza il gruppo guidato da Dario Rollo - il nostro gruppo ha presentato una interrogazione consiliare a seguito della quale si era venuto a sapere che delle quasi 100 telecamere installate sul territorio, ben 90 erano finte, non funzionavano. I cascinesi hanno speso nell’anno 2022 per questa “trovata” della nuova amministrazione, la somma di 92.222 euro per il noleggio e la gestione di appena 10 telecamere “vere” senza però l’ottenimento di risultati soddisfacenti. Dalla risposta degli amministratori si era saputo che in 365 giorni erano state elevate appena 60 sanzioni, per totali 12.450 euro. Di questo importo poi, appena 2.550 euro era stato realmente incassato dal comune".

"Visto che l’amministrazione ha ritenuto positivo il progetto e stanziato a bilancio per il biennio 2023/2024 ulteriori 110mila euro – continua Rollo – per questi apparecchi, la quasi totalità finti, il nostro gruppo ha presentato un’altra interrogazione per conoscere i risultati ottenuti nel 2023 e quantificare le risorse comunali utilizzate. Riteniamo che l’aver installato telecamere finte sul territorio, impegnando ingenti risorse economiche, non abbia sortito gli effetti sperati. Riteniamo che sarebbe più corretto investire le risorse pubbliche nell’istituire nuovamente il servizio degli ispettori ambientali, implementandolo anche rispetto al passato, e acquistare delle vere foto-trappole che possano essere utilizzate mimetizzandole nel terreno e spostandole più frequentemente in maniera da individuare i responsabili degli abbandoni di rifiuti".