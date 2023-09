Tecnico orologiaio per una gioielleria

Gioielleria Sergio Capone cerca un apprendista tecnico orologiaio da formare per le sue aziende. Viene offerto un regolare contratto di lavoro commisurato all’esperienza dei candidati. L’azienda richiede, professionalità, serietà e voglia di intraprendere un percorso lavorativo dinamico e a lungo termine. Per rispondere all’annuncio di lavoro viene chiesto ai potenziali candidati di inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica [email protected] allegando una lettera di presentazione con accluse referenze. Dal 1983, fin dalla prima pietra nel borgo di Caprona, Sergio Capone ha aperto store anche a Pisa (1991), in Versilia (2014), a Livorno (2018) e a Pontedera (2022) con l’obiettivo di eccellere nella qualità del prodotto offerto. Le gioiellerie e i centri orafi si distinguono fin da subito per una filosofia che fa del cliente il punto focale di un impegno e una dedizione innate.