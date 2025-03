Tecnico del suono. Ecco come fare

Opportunità per chi amisce a diventare un tecnico delle produzioni sonore dal vivo, registrazioni musicali, composizione e mixaggio di musiche ed effetti sonori utilizzati nei prodotti multimediali. E’ pronto a partire un corso specifico che rilascia una certificazione di qualifica di livello 4 Eqf. Contenuti: il percorso formativo prevede lo sviluppo di competenze che spaziano dal linguaggio audiovisivo alla post-produzione sonora, con un focus sull’utilizzo di software specifici come Fairlight in DaVinci Resolve e Avid Pro Tools. I partecipanti acquisiranno competenze nella gestione del suono in eventi dal vivo, nelle tecniche di registrazione in studio e in presa diretta, nell’editing digitale audiovisivo e nel sound design.

Durata: 600 ore (390 ore di aula, 30 ore di orientamento e 180 ore di stage). Frequenza: Le lezioni si svolgeranno in orario 9.13 e 14-28 dal lunedì al venerdì. La percentuale di frequenza obbligatoria è 70%. Rimborso: è previsto un rimborso di 3,50 euro per ora di formazione per ciascun allievo fino a un massimo di 250 euro. Sono previsti buoni pasto o rimborso per il vitto e rimborso per lo spostamento dei partecipanti. Numero di allievi previsto: 15. Requisiti di accesso: qualificazione professionale di livello 3 Eqf oppure diploma di scuola superiore di secondo grado oppure; almeno 5 anni di esperienza lavorativa documentata nell’attività professionale di riferimento.

Periodo di svolgimento: aprile - novembre. La sede di svolgimento del corso è Formatica Scarl (Ospedaletto). Le domande di iscrizione potranno essere presentate fino al 24 marzo. Per informazioni: 050/580187, mail: [email protected] (Fonte Informagiovani Valdera).