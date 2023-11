Teatro Solarino e l’identità

Domani sera alle 21 "La Città del Teatro" inaugura la stagione teatrale con una grandissima interprete del teatro e del cinema italiano: Valeria Solarino. L’attrice sarà in scena con "Gerico Innocenza Rosa. Ogni genere d’amore", scritto e diretto da Luana Rondinelli. Lo spettacolo teatrale, racconta la storia di Vincenzo, interpretato con intensità e delicatezza da Valeria Solarino.

Nella casa di campagna che lo ha visto crescere e dove trova sempre conforto e libertà, Vincenzo narra il suo percorso di “transizione” alla madre e alla nonna attraverso un dialogo alla ricerca dell’amore e dell’affermazione della propria identità lontano da qualsiasi pregiudizio, per sentirsi finalmente amato e compreso. Intensa e magnetica Valeria Solarino affronta questo monologo con classe, ironia e grande capacità interpretativa. "Ognuno può rispecchiarsi in questo spettacolo –afferma l’autrice e regista Luana Rondinelli – e trovare il proprio modo per essere se stesso fino in fondo, senza pregiudizi che costringono ad essere altro, senza paure, con la consapevolezza che se l’accettazione parte dal nucleo familiare e dagli affetti autentici il percorso dell’affermazione della propria identità sarà più semplice".

"Attraverso le parole e la direzione di Luana –dichiara Valeria Solarino – voglio dar vita alla lotta per l’affermazione della propria identità. Come un flusso di coscienza, il racconto tocca i momenti più dolorosi di questo percorso ma anche i ricordi più dolci e tutto questo ogni volta mi conquista e mi emoziona".

Intanto "La Città del Teatro" festeggia i suoi 30 anni di attività offrendo agli spettatori la possibilità di acquistare un carnet di 6 spettacoli al prezzo eccezionale di 90 euro. Il carnet, che comprende alcuni spettacoli della stagione serale, sarà in vendita esclusivamente presso la biglietteria del teatro fino a domani sera, data del primo spettacolo in cartellone. Un’occasione unica per vivere il grande teatro italiano scegliendo il proprio posto in platea o tribuna al costo di soli 15 euro a spettacolo. Gli spettacoli inclusi nel carnet sono: “Gerico Innocenza Rosa” con Valeria Solarino di domani, Martedì 19 dicembre “Amore” di Pippo Delbono, Sabato 17 febbraio “C’eravamo forse amati” con Antonio Catania e Tiziana Foschi, Sabato 2 marzo “Love me” con Licia Lanera, Giovedì 14 marzo “Una relazione per un’Accademia” con Tommaso Ragno, Sabato 20 aprile (H)amleto di Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana.