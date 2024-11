Teatro Nuovo Di Stefano svela i trucchi del mestiere

PISA

Cresciuto a Pisa e poi per anni in attività in tutto il mondo, dall’Europa al sud America Marco Di Stefano, attore, regista e performer nonchè fondatore del “Teatro della Comunità” è pronto ad offrire il suo laboratorio di teatro e cinema. Di Stefano nel corso della sua carriera ha avuto la possibilità di lavorare sul set con figure del calibro di Magni, Bolognini, Taviani, Lucchetti, Perelli, Fulci, Al Festa, Nevano, Sesani, Thorsen ecc... proprio queste esperienze hanno fatto si che già la scorsa edizione del laboratorio fosse un grande successo. In passato Di stefano si è già cimentato nell’insegnamento, è infatti stato per molti anni docente all’ European film College in Danimarca.

Quello che quindi offre l’artista pisano è un laboratorio originale e pratico dove si tocca con mano il mestiere del attore e i suoi segreti. La preparazione psicofisica, la respirazione,il rilassamento, la capacità di improvvisare, il cantastorie, la memoria emotiva, il controllo del proprio corpo e delle emozioni, tutto questo e molto altro sarà sviluppato accompagnati nel viaggio con cura e attenzione sia individuale che collettiva.

Si prevede un finale con uno spettacolo - film realizzato con coloro che hanno partecipato al laboratorio.

La cadenza è per ogni giovedì sera dalle 20 alle 22 al Teatro Nuovo di Pisa, diretto da Binario vivo. Apartire dalle 20 di questa sera il maestro di Stefano è quindi pronto ad accogliere tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza indimenticabile.