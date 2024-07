Teatro del Silenzio, prima magica. E anche le stelle stanno a guardare

Una scala al centro della scena a collegare l’immensità del cielo al palco costruito nel bel mezzo delle colline di Lajatico, il piccolo borgo della provincia di Pisa noto per aver dato i natali al tenore Andrea Bocelli. È questa una delle caratteristiche del Teatro del Silenzio di quest’anno, un’edizione numero 19 completamente rivoluzionata, per ospitare il trentennale della carriera del maestro. Le serate sono tre. Ieri sera si sono accesi i riflettori per la prima volta. Gli spettatori hanno acquistato il biglietto per partecipare e assistere alla celebrazione dei 30 anni di carriera del tenore più famoso al mondo, pagando anche migliaia di euro a testa in alcuni casi. Solo Tiziano Ferro ha svelato in anticipo la sua presenza. Una celebrazione collettiva del cantante diventato ormai un’icona. Spesso accompagnato dalle nuove leve di famiglia, Matteo, il minore dei due figli che Bocelli ha avuto dalla prima moglie Enrica, e Virginia, la gioia più grande che 10 anni fa gli ha regalato Veronica Berti, grande amore, attuale moglie e, dal 2006, manager del cantante.

La festa continua domani, mercoledì 17, quando sul palco dovrebbero salire, il condizionale è d’obbligo visto il clima di segretezza, veri big internazionali come l’attore Russel Crowe, i tenori Placido Domingo e Jose Carreras, Ed Sheeran, Brian May, Laura Pausini e Zucchero. Mentre un’altra star hollywoodiana, Johnny Depp, e gli amici Eros Ramazzotti e Giorgia dovrebbero esibirsi durante l’ultima sera, venerdì. In bilico la presenza di Jannik Sinner. Cresce l’attesa per l’arrivo a Lajatico di Will Smith e per la presenza delle sorelle Kardashian, mentre Michelle Hunziker è già arrivata alla corte di Bocelli.

Sarah Esposito